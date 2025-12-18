"كلداري" :حملة ناجحة لجمع النفايات الإلكترونية للموظفين

تم تشغيل الحملة بالتعاون مع إنفايروسيرف، المتخصص الرائد في إعادة تدوير الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة للتدمير الآمن وإعادة التدوير المعتمد في منشأتهم الحديثة. وعلق شاشيدار واي إس، عضو مجلس الإدارة والمدير العام في إنفايروسيرف، قائلاً: “نحن سعداء برؤية هذا التفاعل الحماسي من فريق جالاداري. تظهر مبادرات مثل هذه أنه عندما تجعل المنظمات الخيارات المستدامة متاحة ومجزية، يكون الأفراد متحمسين للمشاركة. معًا، نساهم في عقلية الاقتصاد الدائري التي تفيد المجتمع بأسره.”