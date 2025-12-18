"كلداري" :حملة ناجحة لجمع النفايات الإلكترونية للموظفين

اختتمت مجموعة كلداري بنجاح حملة جمع النفايات الإلكترونية التي استمرت لمدة أسبوع للموظفين في خمسة مواقع في دبي، مما يعزز التزام المجموعة الرائدة بالاستدامة وإدارة الموارد المسؤولة.
وشجعت الحملة الموظفين على تسليم أجهزتهم الإلكترونية القديمة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والملحقات، لضمان معالجتها بأمان وإعادة تدويرها بدلاً من أن تنتهي في مكبات النفايات. تم جمع ما مجموعه 143 جهازًا، مما يعكس مشاركة قوية من الفرق عبر المجموعة.
قال مانش بيندرا، المدير التنفيذي للمعلومات في مجموعة كلداري: “أردنا جعل الاستدامة متاحة وذات مغزى لموظفينا. معظمنا لديه أجهزة غير مستخدمة في المنزل، لكننا لا نعرف الطريقة الأكثر أمانًا للتخلص منها. جعلت هذه المبادرة العملية سهلة مع ضمان أمان البيانات والمسؤولية البيئية.”
كما خدمت الحملة كمنصة لبناء الوعي بالاستدامة بين الموظفين، حيث أعرب الكثير منهم عن تقديرهم للفرصة للمساهمة بشكل شخصي. أضاف شيبين شامباتيل، مدير الموارد البشرية في قسم الأغذية والمشروبات في جالاداري: “شعر الموظفون بالفخر الحقيقي للمشاركة. أثارت محادثات مهمة حول إعادة التدوير ومسؤوليتنا الفردية. تساعد الإجراءات البسيطة مثل هذه في تعزيز ثقافة أقوى للاستدامة عبر جالاداري.”
تم تشغيل الحملة بالتعاون مع إنفايروسيرف، المتخصص الرائد في إعادة تدوير الإلكترونيات في الإمارات العربية المتحدة للتدمير الآمن وإعادة التدوير المعتمد في منشأتهم الحديثة. وعلق شاشيدار واي إس، عضو مجلس الإدارة والمدير العام في إنفايروسيرف، قائلاً: “نحن سعداء برؤية هذا التفاعل الحماسي من فريق جالاداري. تظهر مبادرات مثل هذه أنه عندما تجعل المنظمات الخيارات المستدامة متاحة ومجزية، يكون الأفراد متحمسين للمشاركة. معًا، نساهم في عقلية الاقتصاد الدائري التي تفيد المجتمع بأسره.”
تشكل حملة النفايات الإلكترونية جزءًا من خارطة طريق الاستدامة الأوسع لكلداري التي تركز على تقليل النفايات، والدائرية، ومشاركة الموظفين وتأثير المجتمع. من خلال دمج المبادرات العملية في الحياة المؤسسية اليومية، تهدف المجموعة إلى بناء رعاية بيئية طويلة الأمد عبر عملياتها.
مع مشاركة قوية وردود فعل إيجابية من الموظفين، تخطط كلداري لمواصلة إطلاق حملات مماثلة، مما يظهر التزامها بخلق مستقبل أكثر خضرة ومسؤولية للإمارات العربية المتحدة.