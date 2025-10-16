"كلداري إخوان" تنال شهادة أفضل بيئة للعمل

حصلت شركة كلداري براذرز رسميًا على لقب "أفضل بيئة عمل"، وهي شهادة تُكرّم المؤسسات التي تتميز بثقافة عمل متميزة وتجربة موظفين استثنائية. يُبرز هذا التكريم التزام الشركة الرائد الراسخ بتعزيز الشمول والنمو والرفاهية في مختلف أعمالها.
تأسست شركة كلداري براذرز منذ أكثر من ستة عقود، وتوظف اليوم أكثر من 6500 شخص يمثلون أكثر من 50 جنسية عبر أعمالها.
سياسات تضع الناس أولاً
في شركة كلداري براذرز، نضع الموظفين في صميم كل سياسة. يتجاوز إطار عمل الشركة المتعلق بالموظفين والثقافة مجرد الامتثال، ليركز على المرونة والشمولية والرفاهية.
تحصل الأمهات الجدد اللواتي أكملن عامًا كاملًا من الخدمة على إجازة أمومة مدتها 90 يومًا تقويميًا - أي أكثر بـ 30 يومًا من المدة القانونية المطلوبة - ويمكنهن اختيار العمل من المنزل أو بساعات عمل مخفضة لمدة أربعة أسابيع عند عودتهن. كما يحق للموظفات الحصول على إجازة مرافقة لرعاية أطفالهن، ويومًا سنويًا للاحتفال بمناسبات شخصية أو ثقافية من اختيارهن.
يتيح نظام العمل المرن في الشركة للموظفين العمل عن بُعد لمدة تصل إلى ٢٤ يومًا في السنة، مما يعزز الإنتاجية ويحقق التوازن الشخصي. كما يُدمج دعم الصحة النفسية في هيكل الموارد البشرية والثقافة، حيث جميع كبار أعضاء فريق الموارد البشرية والثقافة مدربون على الإسعافات الأولية للصحة النفسية، مما يجعل كلداري إخوان من أوائل المؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتخذ هذه الخطوة.
ثقافة تتشكل بالغرض
وفقًا لدومينيك كيو-بيترز، رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة كلداري براذرز، يعكس هذا التكريم تركيز المجموعة على خلق بيئة عمل عادلة ومُمَكِّنة وغنية بالفرص. وقال: "مهما كان النهج الذي اخترناه، فقد حرصنا على تقدير الأفراد لمساهماتهم، وخلق بيئة عمل عادلة ومنصفة، وضمان مشاركة موظفينا في صنع القرار، وحصولهم على فرص التعلم والنمو. أردنا بناء ثقافة عمل قائمة على الأداء تُقدّر موظفيها".
وأضاف أنه حتى بعد ستة عقود، لا تزال شركة كلداري براذرز تتطلع إلى المستقبل. وقال: "على الرغم من أن عمر الشركة يتجاوز 60 عامًا، إلا أنها تفخر بمواكبة العصر. نراجع ونقارن باستمرار ما يفعله منافسونا على مستوى المجموعة والأقسام. أعتقد أننا، في العديد من سياساتنا وعملياتنا الحالية، رواد السوق ورائدون لا تابعون".
الموظفين المتمكنين
يصف الموظفون في مختلف الأقسام شركة كلداري إخوان بأنها مكان عمل أشبه بعائلة. تقول مريم مدحت فؤاد حبيب، مديرة التأجير والخدمات المشتركة في قسم الأغذية والمشروبات في كلداري: "عندما انضممتُ، شعرتُ فورًا بالانتماء، فالجميع يعمل معًا كعائلة واحدة". وتضيف: "مع مرور السنين، ازداد هذا الشعور قوةً مع بناء المزيد من العلاقات ونموّ الفريق. كفريق، نتعاون يوميًا مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بدءًا من مهندسي المشاريع ومراقبي المالية وصولًا إلى مُلّاك العقارات والجهات الحكومية. يتطلب هذا المزيج تنسيقًا مستمرًا وإدارةً للعلاقات. فريقي ماهرٌ جدًا في هذا المجال".
يقول محمد صهيب شاه، رئيس قسم المرافق في قسم المشاريع، إن ثقافة الثقة والتمكين التي تتبناها الشركة هي ما يميزها. "تشجع الشركة النمو العضوي، وتمنح موظفيها حرية اتخاذ القرارات، لا سيما فيما يتعلق بدفع عجلة الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي. يتميز توازن العمل والحياة الشخصية بتميزه، كما أن الشركة تُراعي احتياجات الموظفين."
قال ليستر ديسوزا، الذي انضم إلى الشركة عام ٢٠٠٦ ويشغل حاليًا منصب مدير أول للخدمات في قسم السيارات، إن ثقافة كلداري كانت محورية في نموه الشخصي والمهني. وأضاف: "أكثر ما أستمتع به في العمل هنا هو الانتماء إلى ثقافة تُمكّن موظفيها وتثق بهم وتُلهمهم. لقد أتاحت لي هذه الثقافة فرصة توجيه فريقي وتطويره، مع التركيز على الابتكار للارتقاء بتجربة العملاء."
وأعرب يوسف المصري، مدير المبيعات الوطنية في قسم المعدات الثقيلة، عن هذا الرأي قائلاً: "كل يوم يحمل تحديات وفرصًا جديدة. القيادة داعمة للغاية، وهناك شعور قوي بالزمالة بين جميع الأقسام. نشعر وكأننا عائلة واحدة، ونتعلم باستمرار في كل خطوة."
تنعكس ثقافة الشركة في التطوير المستمر في مبادراتها التدريبية - ففي عام 2024 وحده، أكملت شركة كلداري براذرز أكثر من 100 ألف ساعة تدريب عبر أقسامها.
العافية والابتكار
يتجاوز التزام كلداري مجرد تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، ليشمل الرفاهية والابتكار. تُصمّم فعاليات صحية دورية، وفحوصات طبية، وحملات توعية مُصمّمة خصيصًا لموظفيها في مختلف وحدات الأعمال. خلال تحدي دبي للياقة البدنية، تُشجّع كلداري المشاركة في رياضات مثل الكريكيت وكرة القدم وألعاب القوى، مُعززةً روح الفريق والزمالة.
لا يزال الابتكار بنفس القدر من الأهمية. في صحيفة خليج تايمز، التابعة لقسم الإعلام في كلداري، قالت عظمة شيخ، أخصائية الموارد البشرية الأولى، إن انفتاح الشركة على الأفكار الجديدة يُبقي العمل ديناميكيًا. وأضافت: "كل يوم يحمل معه شيئًا جديدًا نبتكره أو نتعلمه. كوني جزءًا من علامة إعلامية عريقة في تطور مستمر يُحفّزني".
كما أنشأت شركة كلداري إخوان أكاديمية داخلية للموارد البشرية للمواطنين الإماراتيين، وهي مبادرة رائدة تساعد في تحديد وتنمية القادة المستقبليين من الداخل.
التقدير المتجذر في صوت الموظف
تعتمد شهادة "أفضل مكان للعمل" كليًا على آراء الموظفين، مما يُبرز تجربة الموظفين اليومية في المؤسسة. وكما أشارت سارة لويس-كولين، نائبة رئيس قسم التقدير العالمي في "أفضل مكان للعمل": "شهادة "أفضل مكان للعمل" إنجازٌ مُرموقٌ يتطلب تفانيًا مُستمرًا وهادفًا لتحسين تجربة الموظف بشكل عام".
بالنسبة لشركة كلداري براذرز، هذا التكريم ليس مجرد جائزة، بل هو انعكاسٌ لوعدها الدائم لموظفيها. بعد ستة عقود، تواصل الشركة بناء بيئة عملٍ يسودها الاحترام والفرصة والنجاح المشترك.