"كلداري إخوان" تنال شهادة أفضل بيئة للعمل

يصف الموظفون في مختلف الأقسام شركة كلداري إخوان بأنها مكان عمل أشبه بعائلة. تقول مريم مدحت فؤاد حبيب، مديرة التأجير والخدمات المشتركة في قسم الأغذية والمشروبات في كلداري: "عندما انضممتُ، شعرتُ فورًا بالانتماء، فالجميع يعمل معًا كعائلة واحدة". وتضيف: "مع مرور السنين، ازداد هذا الشعور قوةً مع بناء المزيد من العلاقات ونموّ الفريق. كفريق، نتعاون يوميًا مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين، بدءًا من مهندسي المشاريع ومراقبي المالية وصولًا إلى مُلّاك العقارات والجهات الحكومية. يتطلب هذا المزيج تنسيقًا مستمرًا وإدارةً للعلاقات. فريقي ماهرٌ جدًا في هذا المجال".