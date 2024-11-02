كلداري الموزع الرسمي لدراجات "تريومف"في الإمارات
عادت شركة "تريومف"، أكبر شركة بريطانية لتصنيع الدراجات النارية، إلى سوق الإمارات العربية المتحدة بعد الإعلان عن تعيين شركة كلداري كشريك توزيع جديد لها في الدولة، اعتبارًا من 25 أكتوبر.
وستعمل شركتا تريومف وكلداري معاً لإدارة استيراد وبيع وخدمة وتوزيع دراجات تريومف النارية ومنتجاتها، بالإضافة إلى تطوير العلامة التجارية تريومف في سوق الإمارات العربية المتحدة.
وقالت شركة تصنيع الدراجات النارية إن الإمارات العربية المتحدة تشكل سوقاً مهمة لأنها أكبر سوق للدراجات النارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وستقدم شركة كلداري مجموعة كاملة من الدراجات النارية من تريومف، بما في ذلك عائلات منتجات Modern Classic وRoadster وTiger لعشاق الدراجات النارية؛ من Trident 660 إلى Rocket 3 بسعة 2.5 لتر.
وستوفر كلداري أيضًا للعملاء تجربة العلامة التجارية تريومف والمرافق والموظفين المدربين تدريبًا عاليًا بالإضافة إلى الخدمة وما بعد البيع وخدمة العملاء.
خلق المزيد من الفرص
وقال "بول سترود"، الرئيس التجاري لشركة تريومف موتورسايكلز المحدودة، المملكة المتحدة: "نحن سعداء للغاية بالدخول في شراكة مع كلداري في الإمارات العربية المتحدة، وهو ما سيخلق المزيد من الفرص لنمو علامة تريومف التجارية في السوق الإماراتية".
وأضاف أن "هذه الخطوة ستساهم أيضاً في تمكين العلامة التجارية تريومف من أن تكون متاحة بشكل أكبر، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمزيد من المعجبين والعملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة للعلامة التجارية تريومف".
من جانبه، قال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك في مجموعة كلداري: "نحن فخورون بالشراكة مع تريومف، وهي علامة تجارية شهيرة بتراثها الغني وأدائها الاستثنائي".
وأضاف: "إن هذا التعاون الاستراتيجي لا يعزز محفظتنا الحالية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التزامنا بتقديم جودة وتجارب استثنائية لعملائنا. ونحن نتطلع إلى البناء على الأساس القوي لهذه العلامة التجارية المتميزة ورفعها إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة".
وتأسست شركة تريومف في عام 1902، وتوظف حاليًا حوالي 3000 موظف حول العالم ولديها عمليات فرعية في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان والسويد (اسكندنافيا) وبنلوكس والبرازيل والصين وتايلاند بالإضافة إلى شبكة من الموزعين المستقلين. تمتلك شركة تريومف مرافق تصنيع في هينكلي وليسترشاير وتايلاند، بالإضافة إلى مرافق تجميع في البرازيل والهند.