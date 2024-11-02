كلداري الموزع الرسمي لدراجات "تريومف"في الإمارات

وأضاف: "إن هذا التعاون الاستراتيجي لا يعزز محفظتنا الحالية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع التزامنا بتقديم جودة وتجارب استثنائية لعملائنا. ونحن نتطلع إلى البناء على الأساس القوي لهذه العلامة التجارية المتميزة ورفعها إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة".