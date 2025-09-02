كلداري إخوان تعلن 2025 عاما للنمو

قال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك لمجموعة كلداري إخوان: "كان عام 2024 عامًا عززنا فيه التميز معيارًا لنا. يعكس هذا التقرير جهودنا في إعادة تعريف أعمالنا، مع التركيز على المسؤولية في جوهرها، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في الابتكار، ودمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا. ونحن فخورون بأن جهودنا لا تزال تحظى بتقدير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، رمزًا للمساءلة والتوافق مع المعايير العالمية."