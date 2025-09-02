كلداري إخوان تعلن 2025 عاما للنمو

أصدرت شركة كلداري إخوان تقريرها السنوي الثالث للاستدامة لعام 2024، والذي يؤكد التزام التكتل الرائد بتضمين التميز البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) في جميع أعمالها المتنوعة.
أعلنت المجموعة هذا العام "عام التميز"، مُكرّسةً جهودها للارتقاء بجميع جوانب عملياتها. بدءًا من تطوير عملياتها الموفرة للطاقة وإدارة الموارد، وصولًا إلى تعميق المشاركة المجتمعية وتمكين الموظفين، وسجّلت كلداري إخوان عام 2024 عامًا مميزًا جمع بين الإنجازات التشغيلية والكشف عن هويتها التجارية الجديدة.
قال محمد كلداري، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة المشارك لمجموعة كلداري إخوان: "كان عام 2024 عامًا عززنا فيه التميز معيارًا لنا. يعكس هذا التقرير جهودنا في إعادة تعريف أعمالنا، مع التركيز على المسؤولية في جوهرها، وتعزيز الحوكمة، والاستثمار في الابتكار، ودمج الاستدامة في جميع جوانب عملياتنا. ونحن فخورون بأن جهودنا لا تزال تحظى بتقدير مبادرة إعداد التقارير العالمية (GRI)، رمزًا للمساءلة والتوافق مع المعايير العالمية."
يُسلّط التقرير الضوء على التقدم المُحرز في مجالات الإدارة البيئية، ونموّ الموظفين، والنهوض بالمجتمع، والتميز في الحوكمة. وبناءً على هذا الأسس المتينة للتميز، أعلنت المجموعة عام 2025 عامًا للنمو. هذا العام، تُوسّع مجموعة كلداري إخوان برامجها للمسؤولية الاجتماعية للشركات، وتُعمّق شراكاتها المجتمعية، وتُطلق مبادرات واسعة النطاق تُركّز على المناخ، مثل زراعة أشجار المانغروف، ودراسات الجدوى حول خفض انبعاثات الكربون، وإدارة النفايات، وكفاءة الطاقة.
تواصل شركة كلداري إخوان مواكبة رؤية الدولة للاستدامة، وبناء مستقبل يجمع بين الابتكار والمسؤولية لإحداث تأثير إيجابي مستدام في المجتمعات والقطاعات والبيئة. يمكنكم الاطلاع على تقرير الاستدامة الكامل لعام ٢٠٢٤ على موقع كلداري إخوان الإلكتروني: galadaribrothers.com.