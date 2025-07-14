"كلداري أخوان": اليوجا لتعزيز الرفاهية في بيئة العمل تماشياً مع رؤية الإمارات

أبرزت "كلداري براذرز" التزامها برفاهية الموظفين في اليوم العالمي لليوجا من خلال جلسة مخصصة لليوجا والعلاج بالصوت. ودعت "جلا إداري"، التي تتخذ من دبي مقراً لها، موظفوها من جميع أقسام أعمالها في ممارسة التمارين المتتابعة الداعمة التركيز.

قادر يراقب أنيش شاه، المدير المالي لقسم الهندسة في المجموعة ومدرب يوغا المعتمد، الذي وجه المشاركين عبر تمارين التنفس والحركة. ولاتحدد بصلاحية استخدام الصوت" قادته مرشدة صحة توينكل شاه، مما يسمح باستمرار الهدوء لإعادة ضبط النفس وسط يوم العمل بما في ذلك.

الرفاهية لأنها عالمية ووطنية

على الصعيد العالمي، تقدر منظمة الصحة العالمية أن الاهتمامات الصحية المختلفة بالتوتر تبرز بشكل كبير في مجمعات العلوم الاجتماعية ونفقات الرعاية الصحية، تعتبر الصحة عاملاً مهماً في التنمية الاقتصادية الاجتماعية. وعلى الصعيد المحلي، تؤكد رؤية الإمارات 2031 مدخلاً إلى "جودة الحياة"، والتي تشمل الرفاهية البرازيلية والجسدية والعقلية للجميع.

وفي هذا السياق، فإن المبادئ التوجيهية لعلاقات اليوجا مع كلداري برازز" هذه المجموعة الرائعة من المنظمات المتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية في الإمارات، والتي تشجع المنظمات على دعم الرفاهية المنتظرة في مكان العمل.

بالنسبة للموظفين، كان يجلس استراحة مرحب بها من أجل الحياة اليومية، مما أتاح مساحة للضرورة وعدم الاتصال بأنفسهم ومن حولهم. تم دعم الأمراء من قبل ممثلين من "SRMD Yoga"، وهي مدرسة يوغا الجوية، وأضيفت اشتراكه "TYB Gym" بدعم من ياسر خان، المدير الرائد في التحول في الإمارات وموجه المباشر بخبرة عالمية عن عقدين في صناعة اللياقة البدنية. ياسر خان هو مؤسس "Transform Your Body" (TYB)، وهو أكبر منشأة للياقة البدنية في الإمارات، والتي يعتمد تعريفها على مفهوم اللياقة الرياضية التقليدية من خلال تقديم النهج الشامل والرفاهية.

من الوعي بالعمل: ينتظر "جلاداري براذرز" الأوسع بالمعايير الاجتماعية والاجتماعية

تأتي هذه الحفلة بحضور "كلداري براذرز" الأوسع بالمسؤولية الاجتماعية والاجتماعية. في عام 2025، إقامة مجموعة إقامة إقامة زراعة 10,000 شجرة مانغروف في الإمارات وقادت حملات المصادر للمساعدة في استعادة النظم البيئية الطبيعية. وقد شارك أيضًا في تفعيل تطوعي مختلف، بما في ذلك مشاركات رمضان وحملات التبرع بالملابس والألعاب.

ويعتمد هذا بشكل خاص على شعار اليوم العالمي لليوجا لعام 2025، "أرض واحدة، صحة واحدة"، والذي يختص بالعلاقة بين رفاهية الإنسان وبيئة البيئة. ومن المؤكد أن "جلاداري براذرز" تهتم بالشبكة العالمية للتنمية.

بينما تواصل منظمة تطوير جهودها في مجال رعاية الحيوانات الاجتماعية والتشاركية (ESG)، تظل ملتزمة بخلق الجهود التي يمكن أن تشارك في الجهود والنظم الصغيرة لتزدهر بشكل إبداعي.