كفاءة أمنية تنهي مغامرة "لص سيارة" في الشارقة خلال ساعات

كان صباحًا هادئًا في الشارقة عندما أوقف أحد السكان سيارته وتوجه نحو متجر، ليعود بعد لحظات ليجدها تُقاد بعيدًا بواسطة شخص آخر في وضح النهار.
بعد أن لاحظ أن السيارة تُركت غير مقفلة ونافذتها الأمامية مفتوحة جزئيًا، تردد اللص لفترة وجيزة قبل أن يدخل ويقودها بعيدًا. وكان صاحب السيارة في حالة صدمة وحاول يائسًا الركض خلف سيارته التي كانت تتحرك بسرعة.
ثم اتصل بشرطة الشارقة لتقديم بلاغ بالحادثة. وفي غضون دقائق، توجه الضباط إلى مسرح الجريمة وقاموا بمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة، وخاصة تلك الموجودة في المتاجر المجاورة.
لقد رُصدت عملية السرقة بوضوح في إحدى اللقطات؛ حيث كان كل شيء جلياً: وجه اللص، والسيارة، والاتجاه الذي سلكته. ثم تم تعميم بلاغ يتضمن رقم لوحة السيارة ومواصفاتها.
وبعد ساعات من متابعة البلاغ، شوهدت السيارة متوقفة في منطقة مهجورة، حيث طوّقها ضباط الشرطة. ثم أُلقي القبض على المشتبه به وأُعيدت السيارة لصاحبها.
وقد قامت قناة "الوسطى" من الذيد بالشارقة بإعادة تمثيل عملية السرقة ونشرها. شاهد هنا:
تتمتع الشارقة بمعدل رضا عالٍ جدًا عن السلامة العامة، حيث أفاد السكان بأنهم يشعرون بالأمان بنسبة 99.7 بالمائة في عام 2024، وفقًا لشرطة الشارقة.
وكشفت البيانات أيضًا عن مستويات عالية من الثقة في تطبيق القانون. حيث يشعر السكان بثقة تبلغ حوالي 97 بالمائة في الشرطة للحفاظ على السلامة والاستقرار في جميع أنحاء الإمارة.
وقال اللواء عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، إن الدعم القوي من قيادة الإمارة لعب دورًا رئيسيًا في بناء ثقة الجمهور وضمان مستوى عالٍ من السلامة والأمن.