كشفته كاميرات المراقبة: مؤسس "بلوتشيب" حاول تهريب مئات الملايين من دبي

بينما يوسع المحققون الهنود تحقيقاتهم في احتيال "بلوتشيب" الاستثماري البالغ 400 مليون درهم، يقول المتخصصون في الأمن السيبراني إن القضية تعكس تحولاً عالمياً أوسع في كيفية تتبع المنظمين الآن لتدفقات الأموال الرقمية التي كانت تعتبر في السابق غير قابلة للتعقب.

يأتي هذا التطور بعد أيام من اعتقال مؤسس "بلوتشيب"، رافيندرا ناث سوني، الذي انهارت عملياته ومقرها دبي العام الماضي، مما ترك مئات المقيمين في الإمارات يواجهون خسائر فادحة.

تم القبض على سوني، المطلوب في دبي لعدة مطالبات بشيكات مرتجعة وشكاوى من المستثمرين، في 30 نوفمبر في دهرادون بعد أن تتبعت الشرطة طلب توصيل طعام تم تقديمه من مخبأه — لتنهي مطاردة استمرت 18 شهراً كشفت عنها صحيفة "الخليج تايمز" لأول مرة. ومنذ اعتقاله، سافر العديد من المستثمرين في الإمارات إلى الهند لتقديم شكاوى جديدة والانضمام إلى القضية الجنائية المتوسعة.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

أغلقت شركة "بلوتشيب" أبوابها فجأة في مارس 2024 بعد أن وعدت المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة ثلاثة في المائة. وانهارت العملية التي بدت مزدهرة — والمكتملة بالجوائز، ومظاهر المشاهير، وواجهة الشركة المصقولة — بين عشية وضحاها عندما توقفت المدفوعات وتم التخلي عن المكتب.

تُظهر لقطات كاميرا المراقبة التي ظهرت من الأيام التي سبقت الإغلاق سوني داخل مكتب بر دبي وهو يجمع حزماً كبيرة من النقود من الأدراج، ويقوم بتكديسها على طاولة، وحشوها في حقيبة سفر وحقيبة يد. يراجع المحققون اللقطات لتقدير حجم الأموال التي غادرت المكتب في الأيام الأخيرة للمخطط الاحتيالي.