كشفته كاميرات المراقبة: مؤسس "بلوتشيب" حاول تهريب مئات الملايين من دبي

بينما يوسع المحققون الهنود تحقيقاتهم في احتيال "بلوتشيب" الاستثماري البالغ 400 مليون درهم، يقول المتخصصون في الأمن السيبراني إن القضية تعكس تحولاً عالمياً أوسع في كيفية تتبع المنظمين الآن لتدفقات الأموال الرقمية التي كانت تعتبر في السابق غير قابلة للتعقب.
يأتي هذا التطور بعد أيام من اعتقال مؤسس "بلوتشيب"، رافيندرا ناث سوني، الذي انهارت عملياته ومقرها دبي العام الماضي، مما ترك مئات المقيمين في الإمارات يواجهون خسائر فادحة.
تم القبض على سوني، المطلوب في دبي لعدة مطالبات بشيكات مرتجعة وشكاوى من المستثمرين، في 30 نوفمبر في دهرادون بعد أن تتبعت الشرطة طلب توصيل طعام تم تقديمه من مخبأه — لتنهي مطاردة استمرت 18 شهراً كشفت عنها صحيفة "الخليج تايمز" لأول مرة. ومنذ اعتقاله، سافر العديد من المستثمرين في الإمارات إلى الهند لتقديم شكاوى جديدة والانضمام إلى القضية الجنائية المتوسعة.
أغلقت شركة "بلوتشيب" أبوابها فجأة في مارس 2024 بعد أن وعدت المستثمرين بعوائد شهرية بنسبة ثلاثة في المائة. وانهارت العملية التي بدت مزدهرة — والمكتملة بالجوائز، ومظاهر المشاهير، وواجهة الشركة المصقولة — بين عشية وضحاها عندما توقفت المدفوعات وتم التخلي عن المكتب.
تُظهر لقطات كاميرا المراقبة التي ظهرت من الأيام التي سبقت الإغلاق سوني داخل مكتب بر دبي وهو يجمع حزماً كبيرة من النقود من الأدراج، ويقوم بتكديسها على طاولة، وحشوها في حقيبة سفر وحقيبة يد. يراجع المحققون اللقطات لتقدير حجم الأموال التي غادرت المكتب في الأيام الأخيرة للمخطط الاحتيالي.
في مايو 2024، ذكرت صحيفة "الخليج تايمز" أن سوني حول 41.35 مليون دولار إلى محفظة عملات مشفرة غير معروفة، قبل أيام قليلة من إغلاق الشركة. أصبح هذا التحويل الآن محور تحقيق رئيسي للمحققين الهنود.
قال رياد كمال أيوب، المدير العام لـ "مجموعة رياد للتكنولوجيا" (Rayad Group Technology)، وهو خبير في الأمن السيبراني مقره دبي، إن قضية "بلوتشيب" توضح كيف أصبحت الأدلة الجنائية الرقمية محورية في التحقيقات المالية الحديثة وتعكس تحولاً أوسع في المراقبة المالية العالمية. وقال لـ "الخليج تايمز" إن التحقيقات اليوم لم تعد مقتصرة على التحويلات المصرفية؛ فمسارات الجرائم المالية الحديثة غالباً ما تمتد عبر محافظ متعددة، وحركات عبر السلاسل، ووسطاء خارج البورصات، وخدمات الخلط، ولكن على عكس شبكات الخدمات المصرفية التقليدية، فإن نشاط البلوك تشين يترك بصمة دائمة.
وفقاً لأيوب، فإن التحليل الأولي في قضية "بلوتشيب" يعكس أنماطاً شوهدت في شبكات الاحتيال الدولية الكبرى: تدفقات كبيرة من محافظ متعددة إلى وجهة مركزية، تليها تجزئة سريعة عبر محافظ جديدة وإعادة تجميع في نهاية المطاف بالقرب من البورصات أو الوسطاء غير المنظمين. وقال: "عندما نرى هذا المستوى من التنسيب والطبقات، يختبر المنظمون على الفور ما إذا كانت المحافظ تشترك في ملكية مشتركة. هذه الأنماط نموذجية لعمليات الغسل المرتبطة بمخططات على غرار بونزي."
قال أيوب إن المنظمين يعتمدون اليوم على نظام بيئي متزايد التطور من أدوات ذكاء البلوك تشين القادرة على رسم خرائط العلاقات بين آلاف المحافظ، وإصدار تنبيهات في الوقت الفعلي للحركات المشبوهة، وتحديد الروابط بمجموعات الشبكة المظلمة وخدمات الخلط والكيانات الخاضعة للعقوبات.
وأضاف أن المنصات المستخدمة على نطاق واسع مثل "تشيناليسيس" (Chainalysis) و"إليبتيك" (Elliptic) و"تي آر إم لابس" (TRM Labs) تسمح للمحققين الآن برسم خرائط لشبكات المحافظ، والإشارة إلى السلوك المحفوف بالمخاطر، وتتبع الأموال أثناء انتقالها عبر سلاسل الكتل المختلفة.
"ما كان يستغرق شهوراً يستغرق الآن ساعات. حتى عندما يقفز المجرمون بين السلاسل أو يستخدمون منصات شبه خاصة، فإن كل خطوة تضيف نقطة بيانات أخرى. بمجرد مطابقتها مع سجلات 'اعرف عميلك' (KYC) للبورصات، يمكن الكشف عن الهويات بسرعة."
وأشار إلى أن القضايا العالمية الكبرى — من مصادرة وزارة العدل الأمريكية القياسية للعملات المشفرة بقيمة 15 مليار دولار العام الماضي إلى العمليات السيبرانية الدولية المنسقة وتتبع اختراقات كوريا الشمالية — قد سرعت من تطوير تحالفات الأدلة الجنائية بين المنظمين في جميع أنحاء العالم. وقال: "إذا لامست محفظة مشبوهة أوروبا أو آسيا، يمكن مشاركة تلك البيانات على الفور تقريباً. قبل خمس سنوات، لم يكن هذا المستوى من التنسيق موجوداً."
ويفحص المحققون في الهند ما إذا كانت أموال "بلوتشيب" قد نُقلت عبر قنوات "الحوالة" جنباً إلى جنب مع تحويلات العملات المشفرة، وهو مزيج يعقد المسار لكنه لا يمحوه. وقال أيوب: "إخفاء الهوية في البلوك تشين هو أسطورة إلى حد كبير. المحافظ، والبورصات، وعناوين IP، وبصمات الأجهزة، كل شيء يتصل. بمجرد أن يفتح المنظمون ملفاً، لا شيء يبقى مخفياً لفترة طويلة."
يقول كبار ضباط الشرطة الهنود إن النطاق المالي للاحتيال يتوسع بسرعة.
وفي حديثها لصحيفة "الخليج تايمز"، قالت أنجالي فيشواكارما، نائب مساعد مفوض الشرطة (ADCP) للقانون والنظام، كانبور ناجار، إن المحققين حددوا بالفعل أكثر من عشرة حسابات مصرفية يديرها سوني في مدن هندية متعددة. وقالت: "نحن الآن نتابع مسار الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي، بما في ذلك الأموال التي تم تحويلها إلى محافظ العملات المشفرة."
وقال مفوض شرطة كانبور راغوبير لال إن الاحتيال "أكبر بكثير مما كان يُفهم في البداية" ويحمل الآن بصمات جريمة مالية عابرة للحدود. وقال إن المحققين حددوا 12 شريكاً في الخارج، بما في ذلك أفراد في دبي، زُعم أنهم ساعدوا في نقل الأموال. وقد تتبع التحليل الجنائي معاملات بقيمة ملايين الدولارات في طبقات عبر حسابات متعددة قبل تحويلها إلى عملة مشفرة عبر شركاء في الخارج.
بالنسبة لضحايا الإمارات، جلب التحقيق المتوسع قدراً من الأمل بعد أشهر من عدم اليقين. قال مقيم في دبي من ولاية كيرالا خسر مليون درهم: "المهم الآن هو ما إذا كان يمكن استرداد أي من هذه الأموال."