"كريسماس عائم".. سكان الإمارات يفضلون البحر على السفر جواً

بالنسبة للعديد من سكان دولة الإمارات، عادة ما يأتي عيد الميلاد مع روتين مألوف: البحث عن أسعار الرحلات الجوية، ومواجهة زحام العطلات في المطارات، ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من الراحة خلال عطلة قصيرة. لكن هذا العام، قرر الكثير من السكان تخطي الرحلات الجوية واختيار شيء مختلف؛ الاحتفال بعيد الميلاد في عرض البحر.

وتعمل السفن السياحية التي تبحر من الإمارات بكامل طاقتها الاستيعابية أو تكاد خلال موسم الأعياد هذا، مع بيع كامل تذاكر رحلات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة قبل أسابيع. وأصبحت المسارات التي تربط بين أبوظبي، ودبي، وجزيرة صير بني ياس، ومسندم، والدوحة من أكثر الرحلات الشتوية طلباً.

وقال أيون لازاريسكو، مدير شركة "سيليستيال كروز" (Celestyal Cruise): "إنها بمثابة مدينة عائمة تنتقل من وجهة إلى أخرى. لم يعد الناس يحجزون الرحلات البحرية من أجل الوجهة فحسب، بل يحجزونها من أجل التجربة؛ الطعام، والترفيه، والأجواء الاحتفالية، فكل شيء مدمج في باقة واحدة".

ووفقاً للازاريسكو، فإن المسافرين من جميع أنحاء العالم يختارون الإمارات كنقطة انطلاق لرحلاتهم البحرية، مع اهتمام قوي قادم من منطقة القوقاز. وأضاف: "لقد أصبحت الإمارات بوابة شتوية للرحلات البحرية، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بالطقس الدافئ، والموانئ الحديثة، والمحطات الغنية ثقافياً دون عناء التعبئة والتفريغ المستمر للحقائب".

إن ما يدفع هذا الإقبال الاحتفالي الكبير هو "الراحة"؛ فعلى عكس الطيران، توفر الرحلة البحرية احتفالات عيد الميلاد دون ضغوط طوابير المطارات، أو التنقل بين الفنادق، أو التخطيط لأنشطة متعددة. كما أن عشاء الاحتفالات، والعروض ذات الطابع الخاص، والترفيه الموسمي كلها مشمولة في الأجرة، مما يسمح للمسافرين بالاسترخاء التام.

