كرنفال دبي لسباقات الخيول ينطلق في “ميدان” بأجواء مليئة بالحماس والتنوع

على الرغم من أن صور النساء الأثرياء بقبعات الديربي والرجال بالصدريات الأنيقة قد تتبادر إلى الذهن، إلا أن كرنفال دبي للسباق متنوع بشكل ملحوظ؛ فهو يرحب بالزوار جميعا، والجميع حريصون على مشاهدة تنافس الخيول الأصيلة. عند الدخول، يتلقى الزوار نشرة إعلانية لـ "لعبة تنبؤ مجانية"، تسمح لهم بتخمين الحصان الفائز والمطالبة بجائزة لاحقًا. وبصرف النظر عن إثارة سباقات الخيل، هناك الكثير من خيارات الترفيه التي يمكن للمرء الاستمتاع بها في الكرنفال.