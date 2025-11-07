كرنفال دبي لسباقات الخيول ينطلق في “ميدان” بأجواء مليئة بالحماس والتنوع

مع سطوع الشمس فوق مروج مضمار ميدان الشاسعة، تنطلق خيول السباق إلى المضمار، حوافرها تثير سحبًا من التراب في السباق الافتتاحي لكرنفال دبي للسباق المرموق.
على الرغم من أن صور النساء الأثرياء بقبعات الديربي والرجال بالصدريات الأنيقة قد تتبادر إلى الذهن، إلا أن كرنفال دبي للسباق متنوع بشكل ملحوظ؛ فهو يرحب بالزوار جميعا، والجميع حريصون على مشاهدة تنافس الخيول الأصيلة. عند الدخول، يتلقى الزوار نشرة إعلانية لـ "لعبة تنبؤ مجانية"، تسمح لهم بتخمين الحصان الفائز والمطالبة بجائزة لاحقًا. وبصرف النظر عن إثارة سباقات الخيل، هناك الكثير من خيارات الترفيه التي يمكن للمرء الاستمتاع بها في الكرنفال.
تبدأ أسعار التذاكر من 10 دراهم لتذكرة الدخول العامة، وتصل إلى 695 درهمًا لليوم المميز في المضمار حيث يمكن استئجار جناح خاص.
أما عند مدخل “حديقة البادوك” ويبلغ ثمن الدخول إليها 75 درهمًا للبالغين و50 درهمًا للأطفال فتنتشر العديد من الأكشاك التي تقدم المأكولات والمشروبات على الجانبين. كما توجد ألعاب ترفيهية مرحة تشبه أجواء الكرنفال مثل رمي الأكياس ولعبة “تيك تاك تو” والبولينغ المصغر لإضفاء المتعة على الصغار.
من المقرر أن يحتفل كرنفال دبي لسباقات الخيول بمرور ثلاثة عقود على انطلاقه العام المقبل، وقد بدأ موسمه الأحدث اليوم الجمعة (7 نوفمبر)، بحيث يمتد على مدار 17 سباقًا حتى 28 مارس 2026.
كما ستقام خلال الموسم أربعة أيام “مميزة” رئيسية، من بينها “الجمعة الاحتفالية” في 19 ديسمبر، و”جمعة الأناقة” في 23 يناير، و”السبت العملاق – الإمارات سوبر ساتردي” في 28 فبراير. وبالطبع، سيكون “كأس دبي العالمي” هو خاتمة الموسم، حيث سيتم تتويج أبطال السباقات.
وسط الحشود، تجلس سيدة تبلغ من العمر 75 عامًا على كرسي متحرك تتابع السباق بتركيز من بين الجماهير عند المضمار. زينب أ. من السودان، أحبت مشاهدة كرنفال العام الماضي لدرجة أنها عادت هذا العام للمرة الثانية.
وفي الوقت نفسه، تخوض ابنتها شهد عبدالله التجربة للمرة الأولى، حيث قالت إنها أرادت “أن تشاهد سباقات الخيول مباشرة (للمرة الأولى)”.