كرّست حياتها للآخرين": طبيبة شابة في دبي تواجه فاتورة علاج تزيد عن مليون درهم وتنتظر المساعدة

في مطلع شهر مايو، بدأت زارا عطا تشعر بانزعاج في حلقها. في 22 مايو، أثناء توجهها إلى العمل، انهارت الطبيبة الباكستانية في محطة مترو جي جي كو بدبي، ونُقلت على الفور إلى مستشفى دبي.
ما ظنته سعالاً مزعجاً كان في الواقع عدوى فطرية حادة، تُسمى الرشاشيات، تسببت في تلف واسع النطاق في رئتيها. وتُصارع هذه الباكستانية جاهدةً للبقاء على قيد الحياة في وحدة العناية المركزة منذ ذلك الحين.
بعد أن أمضت زارا أكثر من 120 يومًا في وحدة العناية المركزة، تواجه عائلة زارا فاتورة طبية متراكمة تتجاوز 140 ألف درهم إماراتي - وهو مبلغ تقديري قُدِّم قبل أكثر من شهر لتغطية الأدوية والرعاية الطبية وجهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO) المستخدم لمساعدتها على التنفس. للبقاء على قيد الحياة، تحتاج زارا بشكل عاجل إلى عملية زرع رئتين، وهي عملية تُقدَّر تكلفتها بنحو 1.2 مليون درهم إماراتي على الأقل، وفقًا لمركز زراعة الأعضاء.
لا يتوقف بقاء زارا على قيد الحياة على التدخل الطبي فحسب، بل أيضًا على لطف المجتمع وكرمه. ولأن عائلتها لا تستطيع تحمل التكاليف، تُطلق نداءً عاطفيًا للتبرعات والمساعدة المالية التي تُمكّن هذه الطبيبة الشابة من الحصول على عملية الزرع اللازمة لإنقاذ حياتها.
والدتها، شايستا طاهر، الحاصلة على تأشيرة زيارة إلى دبي، تحاول جاهدةً إنقاذ ابنتها الوحيدة. وقالت في نداء مؤثر لصحيفة "خليج تايمز": "كرّست ابنتي حياتها لخدمة شعب الإمارات. واليوم، تواجه حالة طبية طارئة حرجة وتحتاج بشدة إلى عملية زرع رئة للبقاء على قيد الحياة. أناشد السلطات والجمعيات الخيرية وذوي القلوب الرحيمة أن يبادروا بدعمنا".
احتفلت الشابة المقيمة مؤخرًا بعيد ميلادها الثاني والثلاثين من سريرها في المستشفى في 19 سبتمبر. فاجأها فريق العناية المركزة في مستشفى دبي بكعكة وزيّنوا سريرها لرفع معنوياتها. وشاركتها والدتها وبعض المهنئين.
ظلّ صاحب عمل زارا، حتى الآن، داعمًا لها خلال معاناتها الصحية. وفي بيان لها، قالت شركة نورسكو للرعاية الصحية المنزلية: "قلوبنا مع الدكتورة زارا عطا في هذه المحنة. عسى أن تُلهمها قوتها وتفاني فريقها الطبي ودعم أحبائها الشفاء العاجل. نقف إلى جانبها، ونأمل أن يغمرها الشفاء".
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح إلى متى ستتمكن الشركة من مواصلة رعايتها.
وفقًا للتقارير الطبية التي اطلعت عليها صحيفة خليج تايمز ، تدهورت حالة زارا بسرعة بعد دخولها المستشفى. وتبين أنها تعاني من انخفاض خطير في مستوى الأكسجين بعد نقلها إلى غرفة الطوارئ، ووُضعت على الفور على جهاز التنفس الصناعي.
رغم العلاج المكثف بالمضادات الحيوية والستيرويدات وغيرها من العلاجات الداعمة، استمرت حالتها في التدهور. قال الدكتور راشد نديم، استشاري العناية المركزة في مستشفى دبي: "كانت مريضة لبعض الوقت قبل وصولها إلى قسم الطوارئ، وبحلول ذلك الوقت، كانت رئتاها متضررتين بشدة".
حتى مع وجود جهاز التنفس الاصطناعي، لم تكن قادرة على التنفس بشكل كافٍ. عندها اضطررنا لوضعها على جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، وهو جهاز يعمل كقلب ورئتين اصطناعيتين، لإبقائها على قيد الحياة، كما يقول الدكتور نديم.
يجب أن تفي زارا بمعايير معينة لتكون مؤهلة لعملية زرع الأعضاء، بما في ذلك أن تكون واعية تمامًا وبعيدة عن التخدير، وقادرة على الجلوس والمشي بضع خطوات.
حاليًا، زارا مستيقظة ومنتبهة ومتجاوبة، وقد تأكدت وظائف دماغها الطبيعية من خلال التصوير المقطعي المحوسب وتحسن نتائج تخطيط كهربية الدماغ. وبينما لا تزال رئتاها ضعيفتين، تشير الأشعة المقطعية إلى تعافي تدريجي، وانخفضت احتياجاتها من الأكسجين إلى 1.5 لتر، مما يشير إلى تحسن في مساهمة رئتيها.
لا تزال تعتمد على دعم الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، لكن جميع أعضائها الأخرى تعمل بشكل طبيعي. مع استمرار العلاج الطبيعي والتأهيل، حالتها العامة مستقرة، ويبقى الأطباء متفائلين بحذر وهم يراقبون تقدمها نحو فطامها النهائي عن الأكسجة الغشائية خارج الجسم.
رئتا زارا متضررتان بشدة لدرجة أنهما لا تستطيعان العمل بمفردهما. جهاز الأكسجة الغشائية خارج الجسم (ECMO)، المصمم كجسر مؤقت فقط، يُبقيها على قيد الحياة حتى تصبح لائقة بما يكفي لإجراء عملية زرع رئة، وفقًا لما أبلغه الدكتور نديم.
كان الدكتور إبراهيم خان، زميل زارا السابق وصديقها المقرب، سندًا لها طوال محنتها، حتى أنه ساعد والدتها في إجراءات التأشيرة. "من المؤلم رؤية زميلة متفانية مثل الدكتورة زارا في وحدة العناية المركزة لفترة طويلة، تُكافح من أجل حياتها. لطالما كانت مصدر قوة وتعاطف في عملها بالإمارات العربية المتحدة، وهي الآن بحاجة إلى دعمنا. أقف معها آملًا ومدعوًا لها بالشفاء. كوني طبيبة، فإن الموازنة بين واجباتي ودعم أسرتها في هذه الأوقات العصيبة أمرٌ صعب، لكنني أبذل قصارى جهدي لإنقاذ حياتها."
وقال ابن عمها، سفيان، "إنها ليست ابنة عمي فقط، بل هي مصدر إلهام، ومحاربة، وسوف نقف بجانبها حتى تخرج من هذا الموقف".
وبينما تستمر زارا في التعافي في وحدة العناية المركزة، تبحث والدتها، شايستا طاهر، عن الدعم المالي وتجد نفسها تعتمد على الصلاة، وتبحث عن الراحة والقوة بينما تشاهد ابنتها تكافح من أجل حياتها كل يوم.
لقد ربيتها لشفاء الآخرين، والآن لا يسعني إلا أن أدعو لها بالشفاء. كل نبضة قلبها هي صلاتي، كفاحي، وأملي.