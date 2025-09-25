كرّست حياتها للآخرين": طبيبة شابة في دبي تواجه فاتورة علاج تزيد عن مليون درهم وتنتظر المساعدة

كان الدكتور إبراهيم خان، زميل زارا السابق وصديقها المقرب، سندًا لها طوال محنتها، حتى أنه ساعد والدتها في إجراءات التأشيرة. "من المؤلم رؤية زميلة متفانية مثل الدكتورة زارا في وحدة العناية المركزة لفترة طويلة، تُكافح من أجل حياتها. لطالما كانت مصدر قوة وتعاطف في عملها بالإمارات العربية المتحدة، وهي الآن بحاجة إلى دعمنا. أقف معها آملًا ومدعوًا لها بالشفاء. كوني طبيبة، فإن الموازنة بين واجباتي ودعم أسرتها في هذه الأوقات العصيبة أمرٌ صعب، لكنني أبذل قصارى جهدي لإنقاذ حياتها."