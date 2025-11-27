كرة السلة ضد روبوت على شاطئ "كايت" بدبي

تحول جزء من شاطئ "كايت" هذا الأسبوع إلى ملعب أزرق متوهج مع إطلاق مؤسسة دبي للمستقبل فعالية "مستقبلنا"، وهي تجربة غامرة تجمع بين اللياقة البدنية والتكنولوجيا وتجذب العدائين والرياضيين ومحبي الصالات الرياضية مباشرة بعد انتهاء تمارينهم. الفعالية المؤقتة، المفتوحة حتى 30 نوفمبر، تمزج بين الرياضة والابتكار والصحة بأسلوب يبدو مستقبلياً وممتعاً.
عند دخولك، أول ما تلاحظه هو الإضاءة — بلون أزرق بارد ومشرق يمنح المكان بأكمله أجواءً من الخيال العلمي. تعزف الموسيقى في الخلفية، وفي كل زاوية هناك شيء تفاعلي. أكثر ما يجذب الحشود هو تحدي كرة السلة بذراع روبوتية, حيث يمكن للزوار تسديد الكرات ضد ذراع ميكانيكية متحركة. تعرض الشاشة بجانبه مؤشراتك الحيوية مباشرة، مثل معدل ضربات القلب، زمن الاستجابة وحتى سرعة الرمية.
قال روهيت سينغ، البالغ من العمر 32 عاماً والمتحمس للياقة البدنية والذي يتدرب يومياً في شاطئ كايت: "جئت إلى هنا بعد جري المساء وانتهى بي الأمر بالبقاء لما يقارب الساعة".
قال: "لا ترى عادةً ذراع روبوتية تمنع تسديداتك. الأمر ممتع، لكنه يجعلك أيضاً تفكر في كيف أصبحت التكنولوجيا جزءاً من اللياقة البدنية اليومية".
على بعد خطوات قليلة، يمكن للزوار تجربة ميزان تحليل الجسم الذكي من Technogym، الذي يقدم تحليلاً سريعاً لنسبة الدهون في الجسم، كتلة العضلات، كثافة العظام ومستويات الترطيب وغيرها. تضيء الشاشة فوراً برسوم بيانية ملونة وتوصيات شخصية.
قالت علياء مروان، البالغة من العمر 27 عاماً والتي توقفت بعد إنهاء تمرينها على الشاطئ: "أفحص وزني ثلاث مرات في الأسبوع، لكن هذا يظهر أكثر بكثير من ميزان الوزن العادي. إنه يوضح أي جزء من جسمك يحتاج إلى المزيد من العمل، وأين تكتسب العضلات… بصراحة الأمر يشبه وجود مدرب لياقة مصغر أمامك".
تتضمن المساحة أيضاً نشاطاً يقوده استشراف المستقبل يوضح كيف يمكن أن تبدو الصحة والأداء في السنوات القادمة باستخدام تتبع الحركة، الشاشات التفاعلية، والقصص المرئية عن رفاهية المستقبل.
للاسترخاء، هناك محطة ترطيب تقدم ماء جوز الهند، مشروبات غنية بالفيتامينات، ولقطات منعشة للصحة. يوجه الموظفون الزوار عبر الخيارات ويشرحون حتى أي مشروب هو الأنسب بناءً على مستوى نشاطك.
يشعر الإعداد بالكامل وكأنه جولة استكشافية لما يمكن أن تصبح عليه الصالات الرياضية والتمارين الخارجية في المستقبل، مثل أن تكون أكثر اعتمادًا على البيانات، وأكثر تفاعلية، وأكثر متعة بكثير.
فعالية Our Future(s) مفتوحة للجمهور من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً يوميًا خلف مركز صن ست التجاري، جميرا 2. كما تُقام جلسات خاصة مع Humantra وTechnogym وYango Play من الساعة 3 مساءً حتى 4 مساءً يوميًا بعدد محدود من المقاعد.