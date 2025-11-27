كرة السلة ضد روبوت على شاطئ "كايت" بدبي

عند دخولك، أول ما تلاحظه هو الإضاءة — بلون أزرق بارد ومشرق يمنح المكان بأكمله أجواءً من الخيال العلمي. تعزف الموسيقى في الخلفية، وفي كل زاوية هناك شيء تفاعلي. أكثر ما يجذب الحشود هو تحدي كرة السلة بذراع روبوتية, حيث يمكن للزوار تسديد الكرات ضد ذراع ميكانيكية متحركة. تعرض الشاشة بجانبه مؤشراتك الحيوية مباشرة، مثل معدل ضربات القلب، زمن الاستجابة وحتى سرعة الرمية.