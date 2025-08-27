كثبان الإمارات تحتضن ملحمة "ديون": تصوير الجزء الثالث في صحراء ليوا

تعد صحراء ليوا في أبوظبي محطة التصوير الجديدة للجزء الثالث من سلسلة الأفلام الناجحة "ديون"، ومن المقرر أن يبدأ التصوير في وقت لاحق من هذا العام.

أعلنت لجنة أبوظبي للأفلام أن الجزء الأحدث من اقتباس المخرج دينيس فيلنوف لرواية الخيال العلمي الكلاسيكية للكاتب فرانك هربرت، سيتم تصويره في صحراء ليوا. يأتي ذلك مع استمرار العاصمة الإماراتية في احتضان الإنتاجات السينمائية الكبرى، حيث أصبحت خلفية لما يزيد عن 180 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً عالمياً، ويرجع الفضل في ذلك إلى نظام الحوافز المالية الذي تقدمه الإمارة لاستقطاب الإنتاجات.

تضم سلسلة أفلام "ديون" نخبة من النجوم يتصدرهم تيموثي شالاميه في دور بول أتريديس، بطل القصة الرئيسي، إلى جانب زيندايا التي يتنامى دورها بشكل ملحوظ في الجزء الثاني.

وأعلنت هيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي ولجنة أبوظبي للأفلام عن تقديم الدعم اللوجستي الضروري للعملية الإنتاجية، فيما ستتولى مؤسسة "إيمج نيشن" شريك الإنتاج في الفيلم.

وأوضحت اللجنة أن الفيلم الجديد، الذي يشكل استكمالاً لسلسلة الأفلام الحائزة على جوائز عالمية والمنتجة من قبل "ليجنداري بيكتشرز" و"وارنر براذرز"، سيستفيد من نظام استرداد التكاليف عبر الحوافز المالية المقدمة.

لعبت صحراء ليوا في الجزء الثاني من الفيلم دور كوكب "أراكيس" الصحراوي، إذ جرى تصوير المشاهد عبر نحو 20 موقعاً مختلفاً فيها شتاء عام 2022، باستخدام فريق يضم 300 فني محلي و250 من الطاقم الدولي إضافة إلى 500 ممثل كإضافيين، واستمر التصوير 27 يوماً.

وقد أصبحت أبوظبي خلفية تصوير لأكثر من 180 عملاً سينمائياً وتلفزيونياً عالمياً منذ بدء نظام الحوافز المالية، بما في ذلك أفلام شهيرة مثل "فورمولا 1"، "مهمة مستحيلة"، "حرب النجوم"، "السرعة والغضب"، "سونيك القنفذ"، و"6 تحت الأرض" و"آلة الحرب" من إنتاج "نتفليكس".