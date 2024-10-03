كبار المواطنين يحلقون في سماء دبي بمبادرة إنسانية
ترتقي دبي بتقديرها لكبار المواطنين إلى مستوى جديد.
في مبادرة إنسانية فريدة، أطلقت هيئة دبي للطيران المدني رحلات بالطائرات المروحية لكبار السن الإماراتيين فوق دبي للاستمتاع بمعالمها الشهيرة من السماء.
وتم إطلاق هذه المبادرة بمناسبة "اليوم العالمي لكبار السن" تحت اسم "الخريف مع هيئة دبي للطيران المدني"، بالتعاون مع شركة تشغيل الطائرات المروحية "إير شاتو" (Air Chateau) وهيئة تنمية المجتمع.
وفي بيانها، قالت الهيئة: "تقديراً لهم، نظمت هيئة دبي للطيران المدني رحلات في سماء دبي لتمنحهم فرصة استثنائية للاستمتاع بمشاهدة الإمارة وسحر جمالها من الجو".
ونشرت الهيئة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من كبار المواطنين المفعمين بالحماس، الذين لم يكونوا على علم بالمفاجأة التي تنتظرهم. قبل الإقلاع، قال أحدهم: "إنها جميلة، لا شيء أجمل منها". وأضافت امرأة أخرى: "أشعر بالسعادة، أريد أن أطير".
شاهد الفيديو هنا:
انطلقت الرحلة من مركز البرشاء المجتمعي.
وفي تصريح حول المبادرة، قال محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني: "جاءت هذه المبادرة تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يحرص على دمج كبار المواطنين في مختلف الأنشطة المجتمعية وتعزيز دورهم في المجتمع".