كبار المواطنين يحلقون في سماء دبي بمبادرة إنسانية

ونشرت الهيئة مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر مجموعة من كبار المواطنين المفعمين بالحماس، الذين لم يكونوا على علم بالمفاجأة التي تنتظرهم. قبل الإقلاع، قال أحدهم: "إنها جميلة، لا شيء أجمل منها". وأضافت امرأة أخرى: "أشعر بالسعادة، أريد أن أطير".