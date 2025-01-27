كاميرات مراقبة المباني برأس الخيمة إلزامية قبل فبراير
دعت شرطة رأس الخيمة ملاك العقارات إلى التسجيل في نظام "حماية" قبل حلول فبراير المقبل.
وتم حث أصحاب الأبراج والمباني التجارية في رأس الخيمة على التسجيل وتجديد اشتراكاتهم في النظام قبل الأول من فبراير المقبل لتجنب أي غرامات.
ويجب على هؤلاء الأفراد الحصول على شهاداتهم عبر المنصة قبل تفعيلها في التاريخ المذكور أعلاه.
وسيتم زيادة زيارات التفتيش بعد انتهاء الموعد النهائي للتأكد من امتثال المالكين لمتطلبات التسجيل والتجديد في النظام.
وتم إنشاء النظام قبل سنوات عدة بهدف توفير لقطات مراقبة دقيقة لمختلف المرافق والمباني في جميع أنحاء المدينة، وتم تصميمه للكشف عن الممارسات غير القانونية، والحد من السرقات والجرائم، واعتقال المشتبه بهم والمجرمين في وقت قياسي وتعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الإمارة.
ويجب أن تفي جميع كاميرات المراقبة بالمعايير المحددة، وخاصة الجودة، والمتانة، والدقة العالية. ويجب تثبيت هذه الكاميرات عند جميع مداخل ومخارج المباني لضمان وضوح الرؤية.
ومن المفترض أيضاً تركيب كاميرات في مناطق الاستقبال والردهة، وعند مداخل ومخارج مواقف السيارات لتسجيل لوحات أرقام السيارات بوضوح.
كما يجب ألا تقل مدّة تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة عن 90 يوماً، ولا يجوز ربط هذه الكاميرات إلا بالجهات المرخصة من قبل شرطة رأس الخيمة، ولا يجوز ربطها بأي جهة خارجية غير مرخصة.
وتم توجيه جميع المباني والأبراج المسجلة ضمن المخطط بوضع ملصق خارج مبانيها يشير إلى أنها مغطاة بكاميرات المراقبة حتى يفكر المجرمون مرتين قبل مخالفة القانون.
ويُطبق النظام أيضاً على المراكز، والمحلات التجارية، والمؤسسات، والدوائر الحكومية، والمؤسسات العامة، والمساجد، والمستشفيات، والمدارس، والفنادق، والاستراحات، ومحلات المجوهرات، والفيلات.