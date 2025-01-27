كاميرات مراقبة المباني برأس الخيمة إلزامية قبل فبراير

كما يجب ألا تقل مدّة تسجيل كاميرات المراقبة المثبتة عن 90 يوماً، ولا يجوز ربط هذه الكاميرات إلا بالجهات المرخصة من قبل شرطة رأس الخيمة، ولا يجوز ربطها بأي جهة خارجية غير مرخصة.