كاميرات ذكية تضبط السائقين المخالفين مع الزجاج المعتم
يتعين على السائقين المخطئين الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الاختباء خلف نوافذهم الملونة عندما يستخدمون هواتفهم المحمولة أثناء القيادة أن يفكروا مرة أخرى. تستخدم السلطات الآن كاميرات ذكية ومتقدمة للكشف عن مختلف انتهاكات السلامة على الطرق، مثل عدم ارتداء أحزمة الأمان واستخدام الهواتف المحمولة - حتى لو كان الزجاج الأمامي ملوناً بشكل كبير.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن كاميرات المرور الذكية المتطورة رصدت مؤخراً حالات خطيرة من تشتت الانتباه أثناء القيادة، حيث تم ضبط سائق يستخدم هاتفين في وقت واحد أثناء القيادة، فيما شوهد آخر وهو يقرأ صحيفة، ما أدى إلى حجب رؤيته للطريق.
وأكد المزروعي أن الأنظمة المتطورة مصممة لرصد مختلف المخالفات، مثل عدم ربط حزام الأمان، واستخدام الهاتف المحمول، وغيرها من الأمور التي تشتت انتباه السائقين عن الطريق، والمثير للإعجاب أنها تستطيع رصد هذه المخالفات حتى لو كانت زجاج المركبة معتماً.
وذكّر المزروعي السائقين بأن حجز المركبات لمدة تصل إلى 30 يوماً في حال ارتكاب مخالفات مرورية متعددة، بما في ذلك استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، والمتابعة عن قرب، والانحراف المفاجئ، سيكون بمثابة عقوبة إضافية تحدد غرامات تتراوح بين 400 درهم و1000 درهم وأربع نقاط سوداء لهذه المخالفات.
تكنولوجيا التصوير المتقدمة
وفي شرحه للتكنولوجيا لصحيفة خليج تايمز، قال يوسف الحنصالي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيترونيك ماشين فيجن": "نظام الكاميرا الذكية قادر على اكتشاف ما إذا كان سائق السيارة يستخدم هاتفًا محمولًا عبر تقنية الصور المتقدمة إلى جانب الذكاء الاصطناعي".
وأضاف الحنصالي، الذي قامت شركته "بتركيب مجموعة متنوعة من أنظمة الإنفاذ المتطورة في الإمارات العربية المتحدة"، "يتم التقاط صورة أمامية للسائق المخالف ومعالجتها من قبل السلطات الإماراتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من المهم أن نفهم أن النظام يعمل بشكل جيد للغاية من الأمام، ولكن أيضًا من الزاوية الجانبية، وهو قادر حتى على اختراق نوافذ السيارات الملونة".
وأشار إلى أن البلاد شهدت نشراً سريعاً لأشكال مختلفة من إنفاذ المرور الذكي في العامين الماضيين. "التقنيات المستخدمة اليوم هي: كاميرات السرعة الأمامية، وكاميرات السرعة الخلفية، وكاميرات اكتشاف الهاتف المحمول، وكاميرات اكتشاف حزام الأمان، بالإضافة إلى الكاميرات المستخدمة لكشف المسافة الآمنة، وانضباط المسار، والضوء الأحمر."
وأضاف أنه يمكن أيضًا استخدام الكاميرات في حلول إدارة المرور مثل تحصيل رسوم المرور في المدينة وتحسين تدفق المرور والوصول إلى البيانات لبناء البنية التحتية.
وأكد الحنصالي: «إن الاستخدام الخاطئ للهاتف المحمول أثناء القيادة هو السبب الرئيسي في تشتيت انتباه السائقين، لكن الأمر الجيد أن الجهات المعنية لديها الإمكانات التقنية لكشف استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة».
"احتمالية الاصطدام أعلى بـ 20 مرة"
وقال "توماس إيدلمان"، مؤسس ومدير عام جمعية سلامة الطرق في الإمارات العربية المتحدة، لصحيفة خليج تايمز في وقت سابق: "إن الأشخاص الذين يرسلون الرسائل النصية أثناء القيادة هم أكثر عرضة للتورط في حادث بنحو 20 مرة".
وأضاف أن "القيادة المشتتة، وخاصة بسبب استخدام الهاتف المحمول، هي السبب الأكبر على طرقنا. وقد صنفت بيانات وزارة الداخلية لعام 2023 القيادة المشتتة باعتبارها السبب الرئيسي للحوادث؛ وتظهر الأبحاث الدولية أن السائقين المشتتين أكثر عرضة بأربع مرات للتورط في حادث مقارنة بالسائقين الذين يركزون".
ونشرت شرطة أبوظبي، الجمعة 8 نوفمبر/تشرين الثاني، مقطع فيديو لشاحنة بيضاء تصطدم بسبع مركبات على الأقل، بما في ذلك دراجة نارية لتوصيل الطلبات على جانب الطريق. وقالت السلطات إن السائق كان مشتتًا ولم ير الازدحام.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، نشرت شرطة أبوظبي مقطع فيديو يظهر اصطدام سيارة بسيارة سيدان متوقفة على جانب الطريق. وتجاوز السائق المنشغل الخط المتصل واصطدم مباشرة بالسيارة الأخرى، مما تسبب في انزلاقها خارج الطريق بالكامل.
حذرت شرطة أبوظبي مراراً وتكراراً السائقين من مخاطر الانشغال باستخدام الهواتف لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء المكالمات، والتقاط الصور، وغيرها من السلوكيات التي قد تؤدي إلى حوادث مرورية خطيرة.
وأضافت السلطات أن استخدام التقنيات الذكية يتماشى مع هدفها المتمثل في جعل البلاد "رائدة عالميًا في مجال السلامة المرورية مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في الحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق" ولكن هناك حاجة ماسة إلى التعاون من سائقي السيارات الذين يجب عليهم الالتزام بجميع لوائح السلامة على الطرق.