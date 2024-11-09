كاميرات ذكية تضبط السائقين المخالفين مع الزجاج المعتم

وأضاف الحنصالي، الذي قامت شركته "بتركيب مجموعة متنوعة من أنظمة الإنفاذ المتطورة في الإمارات العربية المتحدة"، "يتم التقاط صورة أمامية للسائق المخالف ومعالجتها من قبل السلطات الإماراتية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. من المهم أن نفهم أن النظام يعمل بشكل جيد للغاية من الأمام، ولكن أيضًا من الزاوية الجانبية، وهو قادر حتى على اختراق نوافذ السيارات الملونة".