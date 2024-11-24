كاميرات المراقبة المنزلية..إرشادات شرطة أبوظبي
لقد تطورت أنظمة مراقبة المنازل في السنوات الأخيرة وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من أمن المنازل. فهي تسمح للسكان بمراقبة ممتلكاتهم في الوقت الفعلي، حتى عندما لا يكونون في المنزل.
ومع ذلك، مع ظهور التقنيات الذكية التي توفر ميزات مثل الوصول عن بعد، واكتشاف الحركة، وبث الفيديو عالي الدقة، يتم حث الناس على الالتزام باللوائح وتدابير السلامة عند تثبيت أنظمة مراقبة المنازل.
وأكدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، ضرورة اتباع السكان للإجراءات الوقائية عند تركيب كاميرات المراقبة.
وأكدت الجهات المعنية على أهمية اختيار الشركات المرخصة والمعتمدة من الجهات ذات العلاقة لتركيب وصيانة أنظمة المراقبة البصرية (كاميرات المراقبة).
بالإضافة إلى ذلك، يُنصح الأشخاص باختيار الكاميرات التي تتمتع بإمكانية الاتصال بالهواتف الذكية، وميزات الرؤية الليلية، واكتشاف الحركة. كما يُشجع الجمهور على تحديد مجال رؤية الكاميرا لالتقاط المنطقة المثلى، وضمان خصوصية بيانات اعتماد المستخدم، وتحديث كلمات المرور بانتظام لمنع الوصول غير المصرح به.
ومن المهم أيضًا إجراء صيانة دورية للنظام لضمان التشغيل المستمر والفعال. ووفقًا للشرطة، فإن كاميرات المراقبة مصممة لالتقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو لأغراض المراقبة والمراقبة، مما يعزز أمن المنزل.
وأوصت الجهات المختصة بتركيب كاميرات في مناطق رئيسية داخل المنزل مع ضمان عدم انتهاك الخصوصية، وتتضمن أفضل خمسة أماكن مقترحة لتركيب الكاميرات في المنازل ما يلي:
- المداخل والمخارج
- أماكن وقوف السيارات
- غرف التخزين
- مناطق لعب الاطفال
- السياج الخارجي
ونصحت الهيئة المواطنين بعدم مشاركة أي لقطات أو صور تم التقاطها بواسطة أنظمة المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات، وتخزين بيانات النظام في أماكن آمنة يصعب العبث بها. كما حثت الهيئة المواطنين على عدم انتهاك أنظمة المراقبة لخصوصية المنازل المجاورة، مؤكدة أن السلامة مسؤولية مشتركة وحق أساسي.