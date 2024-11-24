كاميرات المراقبة المنزلية..إرشادات شرطة أبوظبي

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم مشاركة أي لقطات أو صور تم التقاطها بواسطة أنظمة المراقبة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المنصات، وتخزين بيانات النظام في أماكن آمنة يصعب العبث بها. كما حثت الهيئة المواطنين على عدم انتهاك أنظمة المراقبة لخصوصية المنازل المجاورة، مؤكدة أن السلامة مسؤولية مشتركة وحق أساسي.