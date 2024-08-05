كاميرات الذكاء الاصطناعي تعزز أمن طرق رأس الخيمة

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، الأهمية الاستراتيجية للنظام. وتمثل الكاميرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمثبتة الآن في مختلف الطرق والتقاطعات المرورية في جميع أنحاء رأس الخيمة، واحدة من أحدث التقنيات الأمنية المتوفرة عالمياً.

وأكد أن هذه الأنظمة الذكية تعمل على تحليل الأنماط المرورية والسلوكيات الإجرامية، وتوفير البيانات في الوقت الحقيقي لتعزيز أوقات الاستجابة للطوارئ. تسمح المراقبة المتطورة بالتعرف المبكر على النقاط الساخنة المحتملة والتنبؤ بالأنشطة الإجرامية، مما يضمن التدخل السريع وتقليل وقت الاستجابة بشكل كبير لكل من الحوادث المرورية والحوادث الإجرامية.

ويعد مشروع "المدينة الآمنة" عنصراً أساسياً في جهود شرطة رأس الخيمة لتحسين السلامة على الطرق وأمن المجتمع. ومن خلال التحليل المستمر للبيانات المرورية والجنائية، يهدف النظام إلى تقليل معدلات الجريمة وتعزيز السلامة العامة وزيادة الرضا العام بين السكان. تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدمة التدابير الاستباقية، مما يساعد جهات إنفاذ القانون على توقع المشكلات ومعالجتها قبل تفاقمها.

وأعرب اللواء النعيمي عن ثقته في أن الكاميرات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ستساهم بشكل كبير في أمن ورفاهية سكان رأس الخيمة، مما يضمن بيئة أكثر أماناً للجميع.