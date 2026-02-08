كازاخستان تتفوق في اختبار "إنقاذ الرهينة" في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026

وفي تصريح له عقب التتويج، أشاد اللواء المزروعي بالمهارات الاستثنائية التي أظهرتها الفرق في تنفيذ تحدي "إنقاذ رهينة". وأوضح سعادته أن هذا الاختبار يمثل ذروة العمل التكتيكي؛ إذ يبدأ بمهام دقيقة تتطلب من "قناص الفريق" إصابة هدف من قمة البرج، يليه اقتحام سريع للمبنى من قبل باقي العناصر لضرب أهداف متعددة بدقة متناهية، وصولاً إلى المرحلة الأصعب وهي إجلاء "الرهينة" (التي تمثلت في دمية ثقيلة الوزن تحاكي الواقع) والخروج بها بأمان.