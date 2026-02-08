كازاخستان تتفوق في اختبار "إنقاذ الرهينة" في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026

شهدت المدينة التدريبية بمنطقة الروية في دبي، أمس السبت، صراعاً تقنياً وميدانياً محتدماً ضمن فعاليات اليوم الثاني من "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية - سوات 2026". وأسفرت النتائج عن انتزاع فريق كازاخستان "C" للمركز الأول في مسابقة "إنقاذ رهينة"، مسجلاً 109 نقاط، ليتربع على قمة الترتيب في هذا التحدي النوعي.
وجاءت المنافسة متقاربة إلى حد كبير، حيث حلّ فريق شرطة دبي "A" في المركز الثاني برصيد 108 نقاط، وبفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر، بينما استقر فريق الصين "B" في المرتبة الثالثة بحصيلة 107 نقاط، مما يعكس حدة التنافس وارتفاع معايير الكفاءة بين الفرق العالمية المشاركة.
مراسم التتويج
وقام سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، بتكريم الفرق الثلاثة الفائزة بمنصات التتويج، وذلك بحضور كل من السيد عبد الله بن خدية، المدير التنفيذي لشركة كونتور ميديا، والسيد عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي لشركة الإمارات للمزادات، إلى جانب كوكبة من كبار الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.
تحليل الأداء الميداني
وفي تصريح له عقب التتويج، أشاد اللواء المزروعي بالمهارات الاستثنائية التي أظهرتها الفرق في تنفيذ تحدي "إنقاذ رهينة". وأوضح سعادته أن هذا الاختبار يمثل ذروة العمل التكتيكي؛ إذ يبدأ بمهام دقيقة تتطلب من "قناص الفريق" إصابة هدف من قمة البرج، يليه اقتحام سريع للمبنى من قبل باقي العناصر لضرب أهداف متعددة بدقة متناهية، وصولاً إلى المرحلة الأصعب وهي إجلاء "الرهينة" (التي تمثلت في دمية ثقيلة الوزن تحاكي الواقع) والخروج بها بأمان.
دعوة للمتابعة
يُذكر أن منافسات "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية" ستواصل فعالياتها المثيرة حتى تاريخ 11 فبراير الجاري. وتدعو اللجنة المنظمة الجمهور والمهتمين لمواكبة هذه النسخة الاستثنائية عبر متابعة البث المباشر للمنافسات على القناة الرسمية للتحدي عبر منصة "يوتيوب".