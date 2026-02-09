كازاخستان تتصدر "قمة الروية" في انطلاقة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شهدت المدينة التدريبية بالروية في دبي انطلاقة استثنائية لـ "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026"، حيث تمكنت 10 فرق من فرض سيطرتها على المراكز الأولى في المجموع العام، من أصل 109 فرق تمثل 48 دولة، وذلك بعد منافسات شرسة خلال أول يومين من التحدي العالمي.
خريطة الصدارة: هيمنة آسيوية ومنافسة دولية
أظهرت النتائج الأولية تفوقاً لافتاً للفرق الكازاخستانية، حيث نجح فريقا كازاخستان "C" و"A" في انتزاع المركزين الأول والثاني، متبوعين بمطاردة قوية من الشرطة الملكية التايلندية التي حجزت المركزين الثالث والرابع عبر فريقيها "أ" و"ب".
وجاءت بقية المراكز العشرة الأولى كالتالي:
المركز الخامس: فريق "ملاخيت 3" (روسيا).
المركز السادس: فريق عمليات الشرطة الخاصة (المملكة الأردنية الهاشمية).
المركز السابع: فريق الشرطة الصينية "أ".
المركز الثامن: فريق لجنة الأمن القومي (قيرغستان).
المركز التاسع: فريق شرطة سان أنطونيو (الولايات المتحدة الأمريكية).
المركز العاشر: فريق كازاخستان "D".
حصاد النقاط والتحديات المنفذة
أظهرت لغة الأرقام تقارباً كبيراً في المستوى الفني، حيث تراوحت نقاط فرق النخبة في المجموع العام بين 326 و251 نقطة. وقد جاءت هذه النتائج بعد اجتياز الفرق لاختبارين من العيار الثقيل هما:
تحدي "إنقاذ رهينة".
"تحدي الهجوم".
ترقب للمراحل الحاسمة
مع استمرار المنافسات حتى يوم الأربعاء المقبل، لا تزال قائمة "العشرة الكبار" مهددة بالتغيير، حيث تنتظر الفرق ثلاث محطات حاسمة ستحدد هوية البطل النهائي، وهي: "إنقاذ ضابط"، "تحدي البرج"، و"مسابقة الموانع".
يعد التحدي اليوم منصة عالمية رائدة لا تقتصر على المنافسة فحسب، بل تمتد لتكون جسراً لتبادل الخبرات الأمنية والاطلاع على أحدث استراتيجيات التدخل السريع والجاهزية العملياتية لمواجهة الأزمات.
يُذكر أن هذا الحدث بات يصنف كواحد من أضخم التجمعات العالمية للوحدات الخاصة، بمشاركة واسعة تغطي قارات آسيا، أوروبا، أفريقيا، والأمريكيتين، مما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي لاستضافة البطولات التخصصية الكبرى.