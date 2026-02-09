كازاخستان تتصدر "قمة الروية" في انطلاقة تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

شهدت المدينة التدريبية بالروية في دبي انطلاقة استثنائية لـ "تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026"، حيث تمكنت 10 فرق من فرض سيطرتها على المراكز الأولى في المجموع العام، من أصل 109 فرق تمثل 48 دولة، وذلك بعد منافسات شرسة خلال أول يومين من التحدي العالمي.