كاتبو الرسائل: جسر تواصل تراثي مع الغائبين برأس الخيمة

كان المشترون، المعروفون بذكائهم، يجمعون التلي من نساء مختلفات، ويذيبون الفضة، ويعيدون استخدامها في صنع مجوهرات رائعة مثل الخواتم والأساور وغيرها من الحلي. ولم تحافظ هذه العملية على حرفية العصر فحسب، بل وفرت أيضًا للنساء أشياء قيمة مختلفة، مما أظهر نظامًا فريدًا من التبادل والإبداع متجذرًا في ثقافة ذلك الوقت.