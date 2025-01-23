كاتبتان تدعمان مجتمع المؤلفين للأطفال في الإمارات
ما بدأ كمشروع شغف تحول الآن إلى مهنة لهاتين الكاتبتين المقيمتين في الإمارات العربية المتحدة. وساعدت "ابتسام البيتي" و"كاثي أوربان" في تنمية مجتمع مؤلفي كتب الأطفال وهما تبذلان جهوداً كبيرة لتمكين الكتاب في المنطقة.
قالت أوربان، مؤلفة ثلاثة كتب للأطفال، لصحيفة خليج تايمز إن عملية الكتابة قد تكون وحيدة للغاية. وقالت إنه عندما بدأت في تأليف كتب الأطفال، لم يكن لديها ما هو الأكثر أهمية - مجموعة الدعم. كان على أوربان أن تقضي ساعات في البحث والبحث عن حلول، وهو الأمر الذي كان ليكون أسهل لو حصلت على دعم من أشخاص متشابهين في التفكير.
"لدينا الكثير من الأعضاء الجدد [في المجموعة] الذين يطرحون نفس الأسئلة التي طرحتها منذ سنوات عديدة"، قالت. "أعتقد أن الطمأنينة تساعدك وتمكنك من معرفة أنك على المسار الصحيح لصنع الكتاب الذي أردت دائمًا صنعه".
وقالت البيتي، وهي كاتبة إماراتية نشرت أيضًا ثلاثة كتب، إنه منذ أن بدأت في كتابة الكتب أثناء الوباء في عام 2020، لعبت مؤسسة الإمارات للآداب دوراً كبيراً في دعم مشاريعها. وقالت: "نحن محظوظون جدًا لأننا نعيش هنا وأن يكون لدينا مثل هذا المجتمع الداعم من حولنا. إنهم [مؤسسة الإمارات للآداب] يبحثون دائماً عن المواهب المحلية، وليس فقط المواهب الإماراتية".
بالنسبة لأوربان، كان العثور على مجتمع أكثر تحدياً بعض الشيء. حتى بعد التواصل مع مؤلفي كتب الأطفال الآخرين على مجموعات فيسبوك، لم يكن الدعم قويًا بنفس القدر. قال أوربان: "أعتقد أن هناك فرقًا بين التحدث إلى شخص في بلد مختلف عن تجربته لأن السوق هناك قد تكون مختلفة تمامًا عن السوق هنا".
ومع ذلك، تمكنت أوربان من نشر كتبها، وقالت إن الأمر استغرق دفعة كبيرة من زوجها لبدء الكتابة في المقام الأول لأنها كانت تستغرق وقتًا طويلاً. ضحكت أوربان قائلة: "الكتابة مثل طفل آخر. يستغرق الأمر ما لا يقل عن تسعة أو عشرة أشهر، من الكتابة إلى التحرير، إلى الرسم التوضيحي، والتصميم، والطباعة".
وقالت البيتي، التي لديها خبرة في تعليم الأطفال الصغار، إن دورها كمعلمة يؤثر على الموضوعات التي تكتب عنها في كتبها. "مع الموضوعات، كنت أعود دائمًا إلى المعالم البارزة للأطفال، ثم أستخدم تلك المعالم كموضوع رئيسي". وأضافت البيتي أن كتبها تميل إلى التركيز على قضايا مثل قبول الذات والاحتفاء بها.
من ناحية أخرى، قالت أوربان إن العديد من كتبها تستند إلى تجارب طفولتها الشخصية. وقالت: "أعود دائمًا وأجد الإلهام في طفولتي، وأنظر إلى الموضوعات ذات الصلة اليوم وأفكر، ما الذي قد أفكر فيه أنا الصغيرة؟". تتضمن كتبها موضوعات مهمة، لكنها معبأة بطريقة تجعلها ممتعة لقرائها الصغار. قالت أوربان: "لا يتعلق الأمر بالمغامرات فقط، بل بالمغامرات التي تتناول موضوعات مهمة مثل الصحة العقلية والبيئة".
عالمية كتب الأطفال
في الإمارات العربية المتحدة، حيث يعيش أشخاص من ثقافات وخلفيات مختلفة، من المهم أن تتضمن الكتب مواضيع تتوافق مع جميع الأطفال. البيتي إماراتية، في حين أن أوربان ألمانية. والموضوعات في كتبهما عالمية. تقول البيتي: "نحن جميعًا نمر بنفس القضايا. كتبنا مترابطة لأن مواضيعنا متشابهة".
وأضاف أوربان: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر لنا إمكانية مشاركة أنواع مختلفة من القصص. وأعتقد أن هناك الكثير مما يربطنا أكثر مما يفرقنا".