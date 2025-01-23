كاتبتان تدعمان مجتمع المؤلفين للأطفال في الإمارات

قالت أوربان، مؤلفة ثلاثة كتب للأطفال، لصحيفة خليج تايمز إن عملية الكتابة قد تكون وحيدة للغاية. وقالت إنه عندما بدأت في تأليف كتب الأطفال، لم يكن لديها ما هو الأكثر أهمية - مجموعة الدعم. كان على أوربان أن تقضي ساعات في البحث والبحث عن حلول، وهو الأمر الذي كان ليكون أسهل لو حصلت على دعم من أشخاص متشابهين في التفكير.