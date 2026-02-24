كابوس الذكاء الاصطناعي..طلاب الإمارات يخشون اتهامات الغش أكثر من التقصير

بالنسبة للعديد من طلاب الجامعات في جميع أنحاء الإمارات، أصبح تقديم تقييم رئيسي مصحوبًا بطبقة غير متوقعة من القلق — الخوف من أن يساء فهمهم من قبل آلة.

أظهر استطلاع جديد أجرته YouGov، والذي جمع 10,330 ردًا من طلاب من دول تشمل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن 81 بالمائة من الطلاب هنا يشعرون بالتوتر بشأن “تصنيفهم بشكل خاطئ من قبل أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي” عند تقديم التقييمات الرئيسية.

من إجمالي الردود، كان 527 من طلاب في الإمارات و 515 من المملكة العربية السعودية. وفي الجامعات في دبي وأبوظبي، لم يعد هذا القلق مجرد أمر نظري.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

قال البروفيسور أ. سوماسوندارام، العميد المساعد لقسم الدراسات الجامعية الأكاديمية في حرم BITS Pilani دبي، إن هذا القلق واضح بين الطلاب.

“نحن نرى هذا القلق بين الطلاب. الكثيرون يخشون حقًا أن يتم تصنيفهم بشكل خاطئ، حتى عندما يكونون قد أكملوا عملهم بشكل مستقل. يمكن أن يؤدي عدم اليقين حول كيفية عمل أدوات الكشف عن الذكاء الاصطناعي إلى خلق القلق، خاصة بالنسبة للتقييمات ذات الأهمية الكبيرة. ومع ذلك، يتعامل أعضاء هيئة التدريس لدينا مع الطلاب بتعاطف بدلاً من الاعتماد الكلي على أدوات الذكاء الاصطناعي. نحن نولي الأولوية للحوار الأكاديمي وعمليات المراجعة على الأحكام الآلية، مما يساعد على تقليل التوتر غير الضروري.”

خطوط غير واضحة في الفصول الدراسية المعززة بالذكاء الاصطناعي

قالت خبيرة إنه لا ينبغي الاستهانة بالضرر العاطفي.

“التوتر حقيقي. حتى التصور بأن النظام قد يصنف عملهم بشكل خاطئ يخلق عدم يقين، خاصة للطلاب الذين يحاولون استخدام الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. في الوقت نفسه، لا تعتمد العديد من المؤسسات على أدوات الكشف، وغالبًا ما يبلغ الطلاب في تلك البيئات عن ثقة أكبر في عملية تعلمهم،” أبرزت الدكتورة زينت رضا خان، أستاذة مشاركة في علوم الحاسوب بجامعة ولونغونغ في دبي والرئيس المؤسس لمركز النزاهة الأكاديمية في الإمارات.

وأضافت أن القضية أعمق من مجرد الكشف عن الانتحال، مشيرة إلى التطور السريع للتكنولوجيا المدمجة في الأدوات اليومية.

“ما يجعل هذه اللحظة أكثر تعقيدًا هو صعود الذكاء الاصطناعي الفاعل المدمج مباشرة في المتصفحات ومنصات الإنتاجية. لم تعد الأدوات المدمجة في محركات البحث وبيئات الكتابة وأنظمة التعلم تطبيقات منفصلة يفتحها الطلاب بوعي.”

أكد خان أنها محيطة، مدمجة، ومستقلة بشكل متزايد. “لم نعد نناقش ببساطة قيام الطلاب بالنسخ من روبوت الدردشة. نحن نتعامل مع أنظمة تقترح وتصيغ وتعيد هيكلة وتتوقع الاستجابات في الوقت الفعلي. أصبح الخط الفاصل بين الإدراك البشري والتعزيز الآلي غير واضح.”

حذرت من أنه إذا استجابت الجامعات فقط بمراقبة أكثر صرامة، فقد تفوت الصورة الأكبر.

“إذا استجابت المؤسسات لهذا التحول بالكشف وحده، فإنها تخاطر بمعالجة جزء ضيق فقط من تحول أوسع بكثير. لم يعد السؤال هو ‘هل استخدم الطالب الذكاء الاصطناعي؟’ بل ‘كيف نحافظ على الفاعلية البشرية في بيئة معززة بالذكاء الاصطناعي؟’”

التأثير على الأداء والاقتصاد الأوسع

في الجامعة الكندية دبي، قالت الأستاذة المساعدة في الذكاء الاصطناعي نجلاء الفطيسي إن التأثير النفسي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على نتائج التعلم.

“يمكن أن يغير هذا النوع من التوتر المسبب بشكل كبير أداء الطلاب وتجربتهم التعليمية العامة. عندما يتوقع الطلاب اتهامات كاذبة بسوء السلوك الأكاديمي، قد يتحول تركيزهم من التطور الفكري والاستيعاب إلى إدارة القلق واستراتيجيات الكتابة الدفاعية. في بعض الحالات، يمكن أن يدفع هذا الخوف الطلاب بشكل متناقض نحو سوء السلوك الذي يرغبون في تجنبه.”

وأوضحت أن بعض الطلاب قد يلجأون حتى إلى الذكاء الاصطناعي في محاولة للتغلب على أنظمة الكشف.

“على سبيل المثال، قد يستخدم الطلاب أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء واجبات ثم يحاولون ‘إضفاء الطابع البشري’ على المخرجات لتجنب الكشف. يقوض هذا النهج عملية التعلم، ويضعف مهارات التفكير النقدي، ويشجع على الاعتماد المفرط على التكنولوجيا بدلاً من المشاركة الفكرية الفعلية."

بمرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الأنماط إلى تآكل ثقة الطلاب ’ في قدراتهم الخاصة، وتقليل الأصالة، وتدمير وجود مهارات التحليل وحل المشكلات — وهي كفاءات أساسية للنجاح الأكاديمي والتوظيف في اقتصاد الإمارات ’ القائم على المعرفة.”

بالنسبة لصانعي السياسات، تحمل النتائج أيضًا تداعيات تتجاوز الفصول الدراسية. وصف الدكتور أشرف مهات، كبير الاقتصاديين لتنمية التجارة وأسواق التصدير في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الاستطلاع بأنه دعوة للعمل.

“هناك فرصة جماعية هنا لنظامنا البيئي بأكمله — من الهيئات الحاكمة والمديرين التنفيذيين للجامعات إلى شركائنا في التكنولوجيا — لتجاوز التعامل السطحي مع هذه النتائج. توفر لنا البيانات خارطة طريق واضحة لتحسين السياسات عالية المستوى ومعالجة 'قلق النزاهة' وفجوات الإرشاد التي تعد حاليًا جزءًا من تجربة الطلاب.”

وأضاف أن الوضوح والتواصل البشري سيكونان مفتاحًا.

“من خلال توفير إرشادات واضحة وسهلة الاتباع والحفاظ على تركيز يرتكز على الإنسان، يمكننا ضمان بقاء أساليب التدريس والتقييم لدينا قوية وإعداد قوتنا العاملة الوطنية للتحديات المستقبلية.”