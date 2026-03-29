كأس دبي العالمي يمزج سحر الأزياء بعراقة الثقافة الإماراتية

من رسم الوجوه إلى الحرف التقليدية، احتضن الزوار لأول مرة وعشاق الموضة التراث الغني لـ UAE's في النسخة الثلاثين من كأس دبي العالمي.
وقفت إيفانيا البالغة من العمر ثلاث سنوات بصبر في الطابور لمدة 15 دقيقة للحصول على رسم الوجه المثالي الذي يتناسب مع فستانها الجميل في أول كأس دبي عالمي تحضره.
جاءت مع والديها، جيشو ونيثو، إلى النسخة الثلاثين من سباق الخيل الأيقوني، الذي أقيم في مضمار ميدان يوم السبت تحت سماء صافية وأشعة الشمس.
"لقد كانت متحمسة للغاية منذ أن أتينا،" قال جيشو. "قضينا بعض الوقت بجانب المضمار وشاهدنا سباقات الخيل. ثم أتينا إلى منطقة رسم الوجوه. أنا سعيد لأن أول كأس دبي عالمي لها كان تجربة لا تُنسى بالنسبة لها."
لم تكن إيفانيا الوحيدة التي حضرت الحدث لأول مرة وانجرفت في سحره.
استقطب كأس دبي العالمي، الذي احتفل بنسخته الثلاثين في عام 2026، آلاف الزوار الذين لم يأتوا فقط لمشاهدة السباقات بل للاستمتاع بالتجربة الكاملة من الأناقة والثقافة والترفيه العائلي.
بينما كان بعض الحضور يمعنون النظر في بطاقات السباق للتنبؤ بالفائزين، استمتع آخرون بالموسيقى الحية وعروض الطعام اللذيذة.
بعيدًا عن مضمار السباق ومسابقة Style Stakes الشهيرة للأزياء، استمتع الزوار بعرض حيوي للفنون والحرف الإماراتية التقليدية.
في أجنحة ثقافية مختلفة عبر أراضي مدرج ميدان الكبير، اكتشف الضيوف فن التلي المعقد، وهو حرفة إماراتية يدوية تستخدم لتزيين ملابس النساء بخيوط ملونة مخيطة بأنماط جميلة. وبالقرب من ذلك، عرض حرفي فن 'الخوص'، وهي تقنية نسج قديمة تتضمن سعف النخيل المنسوج يدويًا والتي لا تزال واحدة من أقدم المهن التي تمارس حتى اليوم.
كما عُرضت حرفة دباغة الجلود التقليدية، والتي أظهرت كيف كانت جلود الحيوانات تُعالج تاريخيًا لتصبح مواد متينة تستخدم في صنع الأدوات اليومية مثل أوعية الماء والأحذية والحقائب. وقام حرفي آخر بتبخير البخور الذي ملأ الأجواء بروائح مألوفة لمنزل إماراتي.
ولأصحاب الذوق الرفيع للحلويات، قُدمت أطباق تقليدية مثل اللقيمات والرقاق إلى جانب عروض طعام أخرى، مما أتاح للزوار تذوق تراث الأمة الغذائي الغني.
بالنسبة للعديد من الحاضرين، لم يكن كأس دبي العالمي مجرد مشاهدة للخيول – بل كان يتعلق بالمشاركة في مشهد اجتماعي أصبح أحد أكثر الأحداث المنتظرة في تقويم دبي.
جاءت الوافدة الهندية كيرثي بورنيما إلى الحدث بقبعة متقنة وفريدة مصنوعة من الريش قامت بصنعها بنفسها.
وقد نسقتها مع ساري للمشاركة في الفئة التقليدية من مسابقة Style Stakes للأزياء، وجلبت معها ابنتها هارسيدي البالغة من العمر عامًا واحدًا ووالدتها، أمساڤيني، لمشاركة التجربة.
قضت الأم والابنة الروسيتان إليانا وكريستينا أكثر من شهر في إعداد ملابسهما لهذه المناسبة.
قالت إليانا: "تسوقنا عبر الإنترنت وبدأنا في التخطيط لما أردنا ارتداءه". "لقد كانت عملية طويلة بذلنا فيها الكثير من التفكير. كانت كريستينا متحمسة جدًا لدرجة أنها لم تستطع النوم الليلة الماضية. نحن نحب أجواء كأس دبي العالمي ونحب حضوره."
في جميع أنحاء الساحة، كان المزاج متفائلاً، وشعر الضيوف بإحساس بالوحدة. قالت بيتي بيج، الفائزة بفئة أفضل قبعة في مسابقة Style Stakes، إن فوزها بدا شعريًا بسبب توقيته. “لقد مررنا بشهر صعب، وكانت الأسبوع الماضي كله ممطرًا ورماديًا،” قالت. “اليوم، الطقس جميل، والسماء صافية. بدا فوزي شعريًا، وكأنه إشارة إلى أن الأوقات الصعبة ستمر وستشرق الشمس مرة أخرى.”
قالت صانعة القبعات إيفلين ماكديرموت إنه كان من الرائع رؤية الجميع يرتدون ملابس أنيقة. “لقد كان شهرًا صعبًا بالنسبة لنا، ولكن من الرائع رؤية الجميع يرتدون ملابس أنيقة ويبدون بمظهر جيد،” قالت. “إنه تذكير بأن روح دبي الحقيقية هي روح المرونة.”