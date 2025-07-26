كأس آسيا للكريكيت في الإمارات من 9 إلى 28 سبتمبر

أعلن المنظمون اليوم السبت أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف بطولة كأس آسيا T20 لهذا العام في سبتمبر، منهين بذلك حالة عدم اليقين بشأن مصيرها وسط التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان.

لم يلتقِ الجاران في أراضي أي منهما في سلسلة ثنائية منذ عام 2012، ويلعبان فقط ضد بعضهما البعض في البطولات الدولية على ملاعب محايدة كجزء من اتفاق تسوية.1

لكن العلاقات المتوترة بالفعل ساءت هذا العام عندما خاض الخصمان النوويان صراعًا عنيفًا استمر أربعة أيام، وهو أسوأ مواجهة بينهما منذ عقود. قُتل أكثر من 70 شخصًا في إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة وقصف مدفعي من الجانبين. اندلع الصراع بسبب هجوم وقع في 22 أبريل على مدنيين في الشطر الهندي من كشمير، اتهمت نيودلهي باكستان بدعمه - وهو اتهام تنفيه إسلام آباد.

تُقام بطولة كأس آسيا تحت رعاية المجلس الآسيوي للكريكيت (ACC)، الذي يرأسه حاليًا رئيس الاتحاد الباكستاني للكريكيت محسن نقفي.

مواعيد البطولة والفرق المشاركة

قال نقفي على منصة X: "يسعدني أن أؤكد مواعيد بطولة كأس آسيا للرجال 2025 في الإمارات العربية المتحدة. ستُقام البطولة المرموقة في الفترة من 9 إلى 28 سبتمبر."2

تأهلت الفرق الخمسة كاملة العضوية في المجلس الآسيوي للكريكيت - أفغانستان، باكستان، الهند، بنغلاديش، وسريلانكا - تلقائيًا للبطولة.

سينضم إليهم هونج كونج، عمان، والإمارات العربية المتحدة - وهي الفرق التي ضمنت مكانها من خلال احتلال المراكز الثلاثة الأولى في كأس آسيا للرجال.

كانت النسخة السابقة من الحدث بتنسيق 50 جولة، ولكن بطولة هذا العام تم تحديد موعدها كحدث بتنسيق أقصر استعدادًا لكأس العالم T20 العام المقبل في الهند.

خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب شاملة منذ تقسيم شبه القارة في عام 1947، وغالبًا ما ينعكس هذا التنافس في ملعب الكريكيت.