كأس آسيا في الإمارات: لاعب كريكيت هندي يقول "لا ينبغي للهند أن تلعب" ضد باكستان

وفي حديثه عن المشاركة في كأس آسيا المقبلة، قال جادهاف: "بينما ستفوز الهند دائمًا أينما تلعب، يمكنني أن أقول بثقة إنهم لن يلعبوا هذه المباراة"، وذلك ردًا على الصحفيين الذين سألوا عن مباراة الهند المقبلة مع باكستان.