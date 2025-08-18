كأس آسيا في الإمارات: لاعب كريكيت هندي يقول "لا ينبغي للهند أن تلعب" ضد باكستان

مع تزايد التوقعات لمباراة الهند وباكستان المقرر إقامتها في دبي كجزء من كأس آسيا 2025، أعرب عضو حزب بهاراتيا جاناتا ولاعب الكريكيت الهندي السابق كيدار جادهاف عن معارضته للمباراة القادمة.
وأضاف في تصريحات لمراسلي وكالة أنباء آسيا الدولية: "لا أعتقد أن الهند ينبغي أن تلعب، ولا أعتقد أنها ستفعل".
يشترك الجاران في جنوب آسيا في عداءٍ ممتدٍّ لعقدٍ من الزمن، وقد أثرت التوترات أحيانًا على الرياضة أيضًا. في مايو/أيار، عُلِّقَ الدوري الهندي الممتاز (IPL) لمدة أسبوع وسط اشتباكاتٍ في أعقاب هجومٍ إرهابيٍّ في باهالغام الهندية.
وفي حديثه عن المشاركة في كأس آسيا المقبلة، قال جادهاف: "بينما ستفوز الهند دائمًا أينما تلعب، يمكنني أن أقول بثقة إنهم لن يلعبوا هذه المباراة"، وذلك ردًا على الصحفيين الذين سألوا عن مباراة الهند المقبلة مع باكستان.
ومن المقرر أن تقام البطولة في الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 9 إلى 28 سبتمبر 2025. وفي وقت سابق، أنهى مجلس الكريكيت الآسيوي (ACC) أشهرًا من التكهنات، وأكد أن البطولة ستقام في سبتمبر، حيث تضم الهند وباكستان إلى جانب الإمارات العربية المتحدة وعمان.
هل لا يزال بإمكان الهند رفض اللعب مع باكستان؟ اقرأ تقرير صحيفة خليج تايمز لمعرفة تداعيات رفض الهند المحتمل للعب مباراة مع باكستان.