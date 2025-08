قيمة مقابل متعة: الرحلات البحرية خيار مفضل لعائلات الإمارات

أصبحت العطلات على متن السفن السياحية تحظى بشعبية متزايدة بين المسافرين من الإمارات خلال هذا الصيف وما بعده. فبينما يختار البعض تجارب فريدة، يفضل آخرون الباقات الفاخرة التي تشمل كل شيء، والتي تتيح لهم قضاء عطلة أكثر خصوصية.

قال محمد قاسم من شركة "أكبر ترافلز": "خلال الصيف، نرى العديد من العائلات من الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي تختار العطلات على متن السفن السياحية، خاصة في أوروبا والشرق الأقصى ومنطقة البحر الكاريبي. معظم الأشخاص من المنطقة يختارون الرحلات البحرية التي تتراوح مدتها بين سبعة وعشرة أيام، وغالبًا ما يتم حجزها من قبل العائلات وليس الأفراد."

وأضاف أن السفن التي تقدم خيارات ترفيهية مميزة تحظى بشعبية أكبر من غيرها. "الرحلات البحرية مثل Icon of the Seas و Utopia of the Seas التابعة لشركة رويال كاريبيان كانت تحظى بشعبية كبيرة هذا الموسم"، مشيرًا إلى أن السفينة الأولى تضم واحدة من أكبر الحدائق المائية في البحر، بينما تُعد الثانية خيارًا مناسبًا للميزانية.

قالت متحدثة باسم شركة "سيليستيال كروزيس"، التي اتخذت من أبوظبي والدوحة موطنًا لها لأول مرة من ديسمبر 2024 إلى مارس من هذا العام، إن الطلب تجاوز توقعاتهم بكثير من المنطقة. وقالت جانيت بارتون، نائبة الرئيس الإقليمية لتطوير الأعمال في الشركة: "كنا قد وضعنا هدفًا لشغل 60% من المقاعد. ومع ذلك، كانت رحلاتنا ممتلئة بالكامل في الغالبية العظمى منها. لذا كان الإقبال هائلاً، وقد بدأنا بالفعل في تلقي حجوزات للموسم القادم."

وأضافت أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع ذلك، تعتبر سوقًا "للحجز المتأخر"، حيث يختار الكثيرون الحجز في اللحظة الأخيرة.

الرحلات البحرية الفاخرة

من بين أنواع العطلات البحرية، يشهد قطاع الرحلات البحرية الفاخرة زيادة في الطلب. ووفقًا للاكشمي دوراي، الرئيسة التنفيذية لشركة "كروز إكسبلور"، هناك عدة أسباب تدفع الناس لتفضيل الرحلات البحرية الفاخرة. قالت: "الناس يسافرون كثيرًا، ويبحثون دائمًا عن شيء فريد ومختلف. السفن الفاخرة تكون أصغر حجمًا، مما يسمح لها بزيارة وجهات قد لا تتمكن السفن الكبيرة من الوصول إليها. إنها تجربة خاصة جدًا ويتم تدليل المسافرين فيها. هناك بعض الرحلات التي تقدم تجارب فريدة جدًا."

في تقرير حالة صناعة الرحلات البحرية لهذا العام، الصادر عن الرابطة الدولية لخطوط الرحلات البحرية، تضاعف سوق السفر بالرحلات البحرية الفاخرة ثلاث مرات على مستوى العالم منذ عام 2010.

وأوضح صالح محمد من شركة "إليفات كروزيس" لماذا يفضل الناس الرحلات البحرية الفاخرة. قال: "تأتي هذه السفن بأحجام أصغر مع عدد أقل من الأشخاص وتشمل جميع وسائل الراحة. في العام الماضي، قمنا بتنظيم رحلة على متن سفينة 'تاوك' التي كانت أشبه بيخت صغير يتسع لـ 160 راكبًا، ولكن بطاقم يضم ما يقرب من 200 شخص لتقديم رعاية شخصية للركاب. كان هناك حوالي 15 خبير سفر لمرافقة الأشخاص خلال جولاتهم. لذا فإن خطوط الرحلات البحرية الفاخرة تقدم تجارب فريدة وغير تقليدية بمستوى خدمة لا يصدق."

في وقت سابق من هذا العام، قال سعود حارب المهيري، رئيس قسم السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، لصحيفة "خليج تايمز" خلال معرض سوق السفر العربي إن الرحلات البحرية الفاخرة كانت "اتجاهًا متناميًا" على الصعيدين العالمي والمحلي.

وقال: "يدرك الناس أنهم إذا ذهبوا في رحلة بحرية فاخرة، فإن ذلك يمنحهم فرصة لتجربة رحلات فريدة على الشاطئ أو زيارة موانئ مختلفة. على متن سفينة سياحية عادية، يكون هناك أحيانًا أكثر من 6,000 ضيف، مما يعني أنه يتعين على الناس الانتظار في طوابير لاستخدام المرافق. في الرحلات البحرية الفاخرة، لن يضطر الناس إلى الانتظار في الطوابير."

قيمة مقابل المال

وفقًا لسعود، فإن "القيمة مقابل المال" كانت "الأساس" في الرحلات البحرية. قال: "يتمكن الناس من زيارة العديد من الوجهات في فترة زمنية قصيرة دون الحاجة إلى ركوب طائرة ودون الحاجة إلى تفريغ حقائبهم وإعادة تعبئتها عدة مرات. الناس سيدفعون مبلغًا إضافيًا مقابل هذه التجربة وحدها."

وأضافت لاكشمي أن الرحلات البحرية أكثر تكلفة مقارنة بالعطلات البرية. وقالت: "تتضمن حزمة الرحلة البحرية الكثير من الأشياء. الواي فاي، وجميع الوجبات، والترفيه على متن السفينة، والوجهات الفريدة، والمزيد. إذا قمت بتقسيمها إلى سعر الليلة الواحدة، فإن عطلة برية مماثلة ستكلف أكثر بكثير من الرحلة البحرية. هذا أحد الأسباب التي تجعلها أكثر شعبية."

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

الرحلات البحرية التجريبية

إحدى الرحلات البحرية التي شهدت اهتمامًا كبيرًا من المنطقة هي رحلة "هورتيغروتين" التجريبية في النرويج - وهي خدمة توصيل عمرها 130 عامًا كانت تُستخدم لنقل المنتجات والبريد إلى شمال البلاد. تم تحويل "هورتيغروتين" إلى تجربة رحلة بحرية وأصبحت تحظى بشعبية بسبب التجربة التي تقدمها.

قالت كارلا هاينز: "لدينا سفن صغيرة تستوعب ما يصل إلى 500 شخص وتتحرك على طول ساحل النرويج على مدار العام. نعمل مع الموردين المحليين، ونلتقط الأسماك الطازجة والخضروات من موانئ معينة ونتفاعل مع المجتمع المحلي. الطعام على متن السفينة نرويجي بالكامل وطازج، ويتم تحويل النفايات على متن السفينة إلى سماد عضوي. نحن مستدامون للغاية. واعتمادًا على الموسم، لدينا أنشطة مختلفة مثل التزلج بالكلاب، والتجديف بالكاياك، والمشي لمسافات طويلة."

وأضافت لاكشمي أن الرحلات التجريبية الشعبية الأخرى شملت الرحلات إلى الدائرة القطبية الشمالية والقارة القطبية الجنوبية. وقالت: "بعض هذه الرحلات هي رحلات كاسحات جليد تبحر نحو الأقطاب. يوجد حوالي 100 شخص على هذه الرحلات، ولديهم خبراء في الرحلات الاستكشافية على متن السفينة يأخذون الضيوف إلى الأقطاب للاستكشاف."

وأضاف صالح أن رحلة "أرويا كروز" التي تم إطلاقها حديثًا من المملكة العربية السعودية تكتسب شعبية أيضًا. وأوضح أن السفينة، التي تقدم الطعام الحلال وغرف الصلاة وأماكن مخصصة للشيشة، تستهدف جمهورًا مسلمًا واسعًا.