قيادة الإمارات تُهنئ الشعب والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، السكان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بعد الإعلان عن بداية الشهر الفضيل يوم الثلاثاء (17 فبراير).
وكتب سموه عبر منصة "إكس": "مع حلول شهر رمضان المبارك، أتقدم بأخلص التهاني والتبريكات لشعب دولة الإمارات والشعوب كافة في جميع أنحاء العالم".
وأضاف سموه: "رمضان هو وقت للتأمل والكرم، وفرصة لتعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمعات".
أكدت لجنة تحري الهلال في دولة الإمارات أن شهر رمضان لعام 2026 سيبدأ رسمياً يوم 18 فبراير. وهذا يعني أن المسلمين في جميع أنحاء الدولة سيبدؤون صيامهم ويمثل ذلك بداية الشهر الفضيل اعتباراً من يوم الأربعاء.
ووفقاً للتقاليد الإسلامية، يستمر كل شهر قمري إما 29 أو 30 يوماً، اعتماداً على رؤية الهلال الجديد، وبناءً عليه سيكتمل شهر شعبان 29 يوماً هذا العام.
وفي الوقت نفسه، شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تهانيه عبر منصة "إكس" قائلاً: "نبارك لشعب الإمارات ولجميع الشعوب العربية والإسلامية شهر رمضان المبارك.. شهر كريم وموسم فضيل.. شهر الخير والعطاء وتوثيق الأواصر والاجتماعات الأسرية وتزكية النفوس.. نسأل الله أن يعيده علينا وعليكم ونحن في أمن وأمان وعافية وإيمان.. وأن يتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".
كما دعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن يكون الشهر شهر خير وبركة، وقال: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ شعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية، ونشارك العالم هذه المناسبة، في ظل قيادتنا الحكيمة، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركات. رمضان فرصة لتعزيز قيم التراحم والتضامن بين الشعوب، وتمتين الروابط الأسرية، وترسيخ معاني العطاء والتعايش الإنساني".