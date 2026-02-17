قيادة الإمارات تُهنئ الشعب والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

كما دعا سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن يكون الشهر شهر خير وبركة، وقال: "بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ شعب دولة الإمارات والأمة الإسلامية، ونشارك العالم هذه المناسبة، في ظل قيادتنا الحكيمة، سائلين الله أن يجعله شهر خير وبركات. رمضان فرصة لتعزيز قيم التراحم والتضامن بين الشعوب، وتمتين الروابط الأسرية، وترسيخ معاني العطاء والتعايش الإنساني".