قيادة الإمارات تهنئ السعودية باليوم الوطني للمملكة

وهذا العام، ستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، من خلال عروض الليزر الصديقة للبيئة، وعروض حصرية للمواطنين السعوديين والمقيمين في الغابات المطيرة الداخلية في دبي، وتجارب تناول طعام أصيلة ضمن العديد من الأنشطة أيضاً.