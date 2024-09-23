قيادة الإمارات تهنئ السعودية باليوم الوطني للمملكة
بمناسبة اليوم الوطني السعودي، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق.
وأشاد سموه بـ "روابط الصداقة العميقة" التي تجمع بين البلدين. كما أكد سموه أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لهما رؤية مشتركة تهدف لـ "التقدم والازدهار لشعوب المنطقة" و"تنظران إلى المستقبل بطموح وثقة".
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن أمله في أن يواصل الشعبان الشقيقان "على طريق الخير والتنمية المتواصلة والمستقرة والسريعة".
كما هنأ الشعب والقيادة السعودية بمناسبة اليوم الوطني.
وبعث سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بتهنئة مماثلة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين وشعب المملكة العربية السعودية الشقيق.
وأكد أن "التاريخ الطويل من التعاون والرؤية الطموحة لتحقيق مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما" تشكل أساس العلاقات الأخوية بين البلدين.
وهذا العام، ستشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، من خلال عروض الليزر الصديقة للبيئة، وعروض حصرية للمواطنين السعوديين والمقيمين في الغابات المطيرة الداخلية في دبي، وتجارب تناول طعام أصيلة ضمن العديد من الأنشطة أيضاً.