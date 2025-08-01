قيادات شرطة رأس الخيمة يعودون ضابطاً أصيب في حادث سير

نُقل سائق دورية في شرطة رأس الخيمة إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير.

وقام مسؤولون من الإمارة بزيارة ضابط الدورية للاطمئنان على صحته و"رفع معنوياته".

وتمنى وفد شرطة رأس الخيمة له الشفاء العاجل، والعودة إلى ممارسة عمله بكامل الصحة والعافية.

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وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الشرطة على ترسيخ العلاقة الإيجابية بين القيادة العليا وكوادرها، وفق ما ذكرت السلطات.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تقديم الدعم للضباط في الأوقات الجيدة والسيئة، وللمساعدة في زيادة التواصل والتفاؤل داخل القوة.