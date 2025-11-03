قيادات الإمارات تجدد العهد بالولاء والانتماء في "يوم العلم"

وأضاف: "يكتسب احتفال هذا العام عمقاً خاصاً في ظل حملة "زايد وراشد" التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام للعام الثاني ضمن مبادرة "الشهر الوطني"، إذ تعبّر عن الامتداد الطبيعي لرسالة الاتحاد التي بدأها القادة الأوائل، وعن الوفاء المتجدد لقيم الريادة والعطاء التي شكّلت جوهر نهضة دولتنا. في كل مرة نرفع فيها علم الإمارات، نُجدد التزامنا بمواصلة مسيرة الازدهار التي جعلت من دبي والإمارات نموذجاً في الإنجاز والتنمية المستدامة، فهذه الراية تمثل وعداً بالمستقبل، وتختصر حكاية وطنٍ آمنَ بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تتّحد الإرادة والطموح تحت علم واحد".