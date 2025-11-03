قيادات الإمارات تجدد العهد بالولاء والانتماء في "يوم العلم"

أكدت مجموعة من القيادات الحكومية في إمارات دبي والشارقة وعجمان أن يوم العلم الإماراتي يمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد بالولاء والانتماء للقيادة والوطن، ويجسد أسمى معاني الوحدة والفخر بمسيرة التنمية والازدهار التي تشهدها الدولة.
جاءت هذه التصريحات بمناسبة احتفالات يوم العلم 2025، حيث أجمعت القيادات على أن العلم هو رمز الوحدة والعزة، ومرآة تعكس تاريخاً مجيداً ومستقبلاً مشرقاً لدولة الإمارات.
تجديد روح الاتحاد ومواصلة مسيرة الازدهار
أكّد سعادة عمر حمد بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن يوم العَلَم هو لحظة تتجدد فيها روح الاتحاد، وترتفع فيها راية العزّ التي جمعتنا على قيم القيادة والولاء والانتماء.
وأضاف: "يكتسب احتفال هذا العام عمقاً خاصاً في ظل حملة "زايد وراشد" التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام للعام الثاني ضمن مبادرة "الشهر الوطني"، إذ تعبّر عن الامتداد الطبيعي لرسالة الاتحاد التي بدأها القادة الأوائل، وعن الوفاء المتجدد لقيم الريادة والعطاء التي شكّلت جوهر نهضة دولتنا. في كل مرة نرفع فيها علم الإمارات، نُجدد التزامنا بمواصلة مسيرة الازدهار التي جعلت من دبي والإمارات نموذجاً في الإنجاز والتنمية المستدامة، فهذه الراية تمثل وعداً بالمستقبل، وتختصر حكاية وطنٍ آمنَ بأن الاستثمار في الإنسان هو أعظم استثمار، وأن التنمية لا تكتمل إلا حين تتّحد الإرادة والطموح تحت علم واحد".
رمز يجمع على قيم المحبة والولاء والريادة
من جهته، أكد سعادة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقميّة، أن يومَ العَلَم يترجم التقدير العميق لهذا الرمز الذي يجسّد الانتماء للوطن، مشيراً إلى أن المناسبة تحمل أسمى معاني الوحدة والعزّة والفخر والنماء، وهي فرصة لتجديد العهد على المُضي قدماً نحو آفاق أكثر إشراقاً.
وقال سعادته: "إن منح يوم خاص للاحتفاء بالعَلَم تعبير صادق عن القيمة الرفيعة لعلمنا الوطني الذي يوحّدنا تحت ظلّه، ويجمعنا على قيم المحبة والولاء والريادة، فهو حكاية وطنٍ صاغها أبناؤه بحروف من العطاء والتسامح والفخر والإخلاص".
كما أشارت سعادة المهندسة لمياء الحصان الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقميّة، إلى أن يوم العَلَم أصبح مناسبة وطنية راسخة في وجدان الجميع، مؤكدةً أن هذا الاحتفاء السنوي بعَلَمنا الغالي يُعزّز أروع قيم المواطنة، ويُكرّس مكانة العَلَم بوصفه تجسيداً للتلاحم الوطني بين القيادة والشعب. وجددت الشامسي العهد بالعمل والسير بخطى واثقة نحو الريادة الرقمية، للإسهام في إضافة فصولٍ جديدة من الإنجازات إلى سجل الوطن.
مرآة تعكس تاريخاً مجيداً ومستقبلاً مشرقاً
أكد سعادة مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم العَلَم يشكِّل احتفالية وطنية نابضة بأصدق مشاعر الانتماء والولاء، وتتجذّرُ فيه أسمى القيم الوطنية النبيلة.
وأوضح آل علي: إن علَمُنا هو مرآةٌ تعكس تاريخاً مجيداً، وحاضراً مزدهراً، ومستقبلاً مشرقاً، وأن الاحتفاء به يُجسِّد روحَ وطنٍ شامخٍ يزدهر بعزيمة أبنائه وتلاحم قيادته وشعبه". وجدد سعادته عهد الولاء والانتماء، مؤكداً الالتزام بمواصلة العمل من أجل رفعة الإمارات، وترسيخ قيم العطاء والريادة والتعاون في منظومة العمل المالي الحكومي دعماً لرؤية "نحن الإمارات 2031، ومؤكداً أن الدائرة ستظل شريكاً فاعلاً ومساهماً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المُستدامة تحت الراية الوطنية المَهيبة.
العلم علامة فارقة ومنارة للقيم
أشار سعادة راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، إلى أن عَلَم الإمارات، الذي يُحتفى به في الثالث من نوفمبر من كل عام، بات علامة فارقة على الخارطة العالمية، وشاهداً على نهضة وطنٍ جعل من القيم الإنسانية السامية منارةً تنير خطاه نحو التقدّم والازدهار.
وقال الكوس: "يمثِّل يوم العَلَم حدثاً وطنياً راسخاً في قلوبنا وعقولنا جميعاً، نجدِّد فيه انتماءنا المتجذِّر لوطننا، وولاءنا الوطيد لقيادتنا الرشيدة، كما أن الجمعية تستلهم من هذا اليوم روح العطاء لمواصلة العمل على ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز قيم الاتحاد، انطلاقاً من القناعة بأن العِلْم هو بوابة المستقبل، وبأن نشر المعرفة والثقافة هو واجبٌ وطني يعزِّز من مكانة الإمارات بين الأمم. فأرض الإمارات تحوّلت إلى "فردوسٍ معرفيٍّ فريد"، يحتضن الإبداع ويُكرّم التميّز.