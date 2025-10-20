قوة وردية: إماراتيتان تهزمان السرطان بالأمل

قالوا لي إن إصابتي بالسرطان في تلك السن كانت غريبة بعض الشيء، لكن الحمد لله، تقبلت المرض بإيجابية. لم أخشَه قط؛ كنتُ أركز على كيفية علاجه. تُعزي الفضل لعائلتها - وعقليتها - في استمرارها. قالت: "دعمتني عائلتي منذ البداية، بعد الله". "لكنني أقول دائمًا: إذا لم يُحفّز المريض نفسه ويتقبل المرض، حتى لو وُجد أي دعم في العالم، فلن يُجدي نفعًا".