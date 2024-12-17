قواعد وقوف السيارات برأس الخيمة خلال احتفالات السنة الجديدة
هل تخطط لمشاهدة عرض الألعاب النارية في رأس الخيمة ليلة رأس السنة الجديدة؟ تهدف الإمارة إلى تسجيل المزيد من الأرقام القياسية العالمية هذا العام بعرضها الذي يستمر لمدة 15 دقيقة والذي سيتألف من ثلاثة فصول.
سيكون عرض رأس الخيمة ليلة رأس السنة الجديدة مذهلاً حقاً! مع دمج الألعاب النارية وطائرات بدون طيار تعمل بالليزر، سيضيء سماء الليل بشكل غير مسبوق. ستتشكّل رموز مبدعة تعكس التراث الطبيعي والثقافي لإمارة رأس الخيمة باستخدام طائرات بدون طيار، مما يضيف عنصراً فنياً وتقنياً مبتكراً. هذا العرض، الذي يجمع بين فن الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الليزر.
إذا كنت ستذهب إلى العرض، يجب عليك التأكد من تسجيل سيارتك في موقف السيارات حيث أن الأماكن المتاحة محدودة والتسجيل المسبق إلزامي.
قالت شرطة رأس الخيمة إن على السائقين الحصول على تصاريح وقوف السيارات والوصول إلى جزيرة المرجان مسبقاً.
كيفية التسجيل
يتعين على الراغبين في الحضور تسجيل الدخول على https://raknye.com لضمان الدخول إلى الجزيرة.
بمجرد ملء نموذج التسجيل واختيار وقت الوصول المتوقع والنقر فوق إرسال، ستتلقى رسالة تأكيد مع تفاصيل وقوف السيارات وتعليمات الوصول عبر واتس آب والبريد الإلكتروني.
نعم، يبدو أن هناك تنظيماً دقيقاً لحركة المرور في جزيرة المرجان ليلة رأس السنة. وفقاً لتأكيدات الشرطة، سيتم السماح بدخول المركبات المسجلة مسبقاً فقط إلى الجزيرة بعد الساعة الثانية ظهراً من يوم 31 ديسمبر. وبالتالي، يجب أن تكون المركبات حاصلة على تصريح تسجيل ساري المفعول لتتمكن من الدخول إلى الجزيرة. هذا التنظيم يهدف إلى ضمان سلاسة حركة المرور وتنظيم الحشود خلال الحدث الكبير.
أما بالنسبة للزوار المقيمين في فنادق الجزيرة أو الذين يتناولون الطعام في مطاعم الجزيرة، فسيحصلون على رابط تسجيل خاص من خدمة الحجز الخاصة بهم لاستكمال عملية التسجيل.
وقالت الشرطة إن أماكن وقوف السيارات سيتم تحديدها وفقاً للتوافر. وفيما يلي أعداد مواقف السيارات المتاحة في كل منطقة محددة.
أماكن وقوف السيارات في المناطق المخصصة
جلفة: 12000.
جبل ينس: 6000.
جبل جيس: 5000.
الرمس: 3000.
دايا: 2000.