قواعد وقوف السيارات برأس الخيمة خلال احتفالات السنة الجديدة

سيكون عرض رأس الخيمة ليلة رأس السنة الجديدة مذهلاً حقاً! مع دمج الألعاب النارية وطائرات بدون طيار تعمل بالليزر، سيضيء سماء الليل بشكل غير مسبوق. ستتشكّل رموز مبدعة تعكس التراث الطبيعي والثقافي لإمارة رأس الخيمة باستخدام طائرات بدون طيار، مما يضيف عنصراً فنياً وتقنياً مبتكراً. هذا العرض، الذي يجمع بين فن الطائرات بدون طيار وتكنولوجيا الليزر.

إذا كنت ستذهب إلى العرض، يجب عليك التأكد من تسجيل سيارتك في موقف السيارات حيث أن الأماكن المتاحة محدودة والتسجيل المسبق إلزامي.