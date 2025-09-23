قواعد صارمة للانتقال بين مدارس دبي منتصف العام

قال بونيت إم كيه فاسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدارس الهندية العليا:

“هناك طلاب ينتقلون من خارج الإمارات ومن داخلها. في الواقع، معظمهم من الفئة الأولى. دبي واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، وربما من أكثر المدن جاذبية من حيث الانتقال إليها. نشهد العديد من العائلات الهندية تنتقل إلى دبي، وهذا يساهم في قوائم انتظار طويلة. أما عدد الانتقالات من مدرسة في دبي إلى أخرى في منتصف العام فهو ضئيل للغاية."