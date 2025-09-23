قواعد صارمة للانتقال بين مدارس دبي منتصف العام

[ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من قسم " المدارس وأولياء الأمور" في صحيفة "خليج تايمز"، وهو قسم مخصص لدعم الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة في استكشاف الخيارات التعليمية المتاحة. يقدم القسم شروحات وتوجيهات من قادة التعليم، ونصائح الخبراء، ورؤى أولياء الأمور لمساعدة القراء على اتخاذ قرارات مدروسة بشأن المدارس والمناهج الدراسية والمجتمعات المحلية.]
هل تفكر في نقل طفلك إلى مدرسة جديدة في منتصف العام الدراسي في دبي؟ بالتخطيط الصحيح، يمكن أن يكون انتقالاً سلساً ومجزياً.
في حين أن هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية والتعليم وضعتا قواعد واضحة بشأن الانتقالات واسترداد الرسوم، فإن الأهم هو ضمان شعور طفلك بالدعم خلال هذا التغيير.
إذا أُدير الانتقال بعناية، فإنه قد يفتح فرصاً جديدة، ويساعد طفلك على التكيف والنمو والازدهار في بيئته الجديدة.
إذا كنت تفكر بهذا القرار، فقد وضعنا لك أهم الأسئلة التي تساعدك في التعامل مع العملية.
1. هل يمكن لطفلي تغيير المدرسة في دبي بعد فترة وجيزة من بدء الفصل الدراسي أو منتصف العام الدراسي؟
يمكن لطفلك التحويل إلى مدرسة أخرى في دبي، حتى بعد أسابيع قليلة من بدء الفصل أو في منتصف العام. لكن من المهم الالتزام بالإرشادات التي تضعها هيئة المعرفة والتنمية البشرية، التي تنظم التعليم في دبي. فالهيئة تضع قواعد محددة بشأن انتقال الطلاب، خاصة في حال التحويل إلى منهج دراسي مختلف.
الانتقال إلى منهج آخر في منتصف العام، مثل الانتقال من المنهج الآسيوي إلى البريطاني أو الأمريكي أو البكالوريا الدولية (IB)، قد يكون صعباً لأن المواد والتقييمات قد لا تتطابق بدقة.
2. إذا قمت بسحب طفلي خلال الأسبوعين الأولين من الفصل الدراسي، ما هو مقدار الرسوم الدراسية التي سأخسرها؟
عادة تكون هذه الرسوم غير قابلة للاسترداد، مع تقديم الاسترداد فقط في حالات استثنائية. وتطبق هيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة التربية نظام استرداد تدريجي يعتمد على مدة حضور الطالب خلال الفصل:
الانسحاب خلال أول أسبوعين: يجوز للمدارس خصم رسوم شهر واحد من الرسوم المدفوعة.
الانسحاب بعد أكثر من أسبوعين ولكن خلال شهر واحد: قد يتم حجب الرسوم الدراسية لمدة شهرين.
الانسحاب بعد شهر واحد من الحضور: يُسمح للمدارس بالاحتفاظ بالرسوم الدراسية لمدة ثلاثة أشهر، بغض النظر عن وقت تقديم الطلب خلال الفصل الدراسي.
والجدير بالذكر، الرسوم الدراسية السنوية هي مجرد عنصر واحد من إجمالي النفقات، مع تكاليف إضافية غالبًا ما يتم تكبدها للزي المدرسي والكتب والنقل والأنشطة اللامنهجية.
3. هل يمكن استرداد رسوم النقل والأنشطة الترفيهية إذا توقف طفلي عن استخدام الخدمة في منتصف العام؟
تُطبق رسوم نقل الحافلات أو استرداد الرسوم فقط في الحالات التي يكون فيها ولي الأمر قد دفع رسوم أكثر من فصل دراسي واحد، ولا يُطلب منه استخدام الخدمات للفصل الدراسي التالي. رسوم الحافلات أو استرداد الرسوم خارج نطاق مسؤولية المدرسة، وتخضع لسياسة النقل والتغييرات.
قد يتم خصم رسوم الأنشطة اللامنهجية (ECA) اعتمادًا على التوقيت وسياسات الدفع.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف الكتب المدرسية والزي المدرسي عادة ما تكون غير قابلة للاسترداد، حيث تعتبر مستهلكة عند إصدارها.
4. ماذا يحدث لمبلغ إعادة التسجيل إذا انتقلنا إلى إمارة أخرى أو خارج الدولة؟
عادة تكون رسوم التسجيل أو إعادة التسجيل غير قابلة للاسترداد، إلا إذا تمكن أولياء الأمور من إثبات أن أبناءهم لن يتمكنوا من متابعة الدراسة بسبب “ظروف طارئة”، مثل الانتقال إلى إمارة أخرى أو خارج الإمارات. في هذه الحالة، يمكن للوالدين تقديم طلب مراجعة استرداد لدى هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
رسوم طلب الالتحاق في مدرسة جديدة (عادة نحو 500 درهم)، فهي قابلة للاسترداد أحياناً إذا لم يتم قبول الطالب، ولكنها غير قابلة للاسترداد إذا رفض ولي الأمر العرض أو قرر الطالب عدم الالتحاق.
5. متى يبدأ حساب الاسترداد وهل أحتاج شهادة نقل من هيئة المعرفة إذا انتقلت إلى مدرسة أخرى في دبي؟
يجب على الوالدين تقديم إشعار انسحاب رسمي كتابيًا، والذي يعمل كنقطة مرجعية لحساب استرداد الأموال - وليس تاريخ الحضور الأخير للطالب.
للانتقال داخل دبي، يُشترط الحصول على شهادة انتقال معتمدة من هيئة المعرفة والتنمية البشرية. في حال تسجيل الطفل في مدرسة ذات منهج دراسي مختلف (مثل الانتقال من المنهاج البريطاني إلى البكالوريا الدولية)، قد يلزم الحصول على موافقات إضافية من المجالس التعليمية المختصة.
كما أن المدرسة التي يُغادرها الطالب ملزمة بتزويد ولي الأمر بجميع الوثائق — مثل تقارير الأداء الأكاديمي، وسجلات الحضور، وتقارير الرفاهية، ومعلومات السلامة — لتسهيل انتقاله إلى المؤسسة الجديدة.
6. ما هي الرسوم التي تُطبّق في المدرسة الجديدة؟
إذا قمت بنقل طفلك إلى مدرسة أخرى في دبي في منتصف العام الدراسي، فمن المهم أن تأخذ في الاعتبار قواعد الرسوم التي وضعتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية:
يتم احتساب الرسوم الدراسية ابتداءً من شهر القبول.
على سبيل المثال، إذا انضم طالب في الأسبوع الثالث من شهر يناير، فستقوم المدرسة بتحصيل الرسوم الدراسية من بداية شهر يناير.
7. ما مدى شيوع انتقال أبنائكم من المدارس في منتصف العام الدراسي في دبي، وما الذي يجب على الآباء مراعاته قبل اتخاذ هذه الخطوة؟
قال بونيت إم كيه فاسو، الرئيس التنفيذي لمجموعة المدارس الهندية العليا:
“هناك طلاب ينتقلون من خارج الإمارات ومن داخلها. في الواقع، معظمهم من الفئة الأولى. دبي واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، وربما من أكثر المدن جاذبية من حيث الانتقال إليها. نشهد العديد من العائلات الهندية تنتقل إلى دبي، وهذا يساهم في قوائم انتظار طويلة. أما عدد الانتقالات من مدرسة في دبي إلى أخرى في منتصف العام فهو ضئيل للغاية."
وأضاف: "من الأفضل عدم القيام بذلك، إلا إذا كان ضرورياً جداً بسبب ظروف قاهرة. فالانتقال المفاجئ يترك تأثيراً كبيراً على سعادة الطالب ورفاهيته الذهنية. إذ يحتاج الطلاب إلى إحساس بالختام، خاصة أن الأمر يؤثر على تفاعلهم الاجتماعي وصداقاتهم، التي تنقطع فجأة."
وفي هذا السياق، أشار ريتشارد درو، مدير مدرسة جميرا للبكالوريا، إلى أن عمليات النقل في منتصف العام الدراسي تظل نادرة.
“نشهد عدداً قليلاً جداً من الطلاب ينتقلون للداخل أو الخارج خلال منتصف العام الدراسي. وعندما يحدث ذلك، يكون غالباً لأسباب عائلية مرتبطة بالانتقال من الإمارات إلى بلدان أخرى، خصوصاً في نصف الكرة الجنوبي، حيث يبدأ العام الدراسي في يناير. وبالتالي، قد يبدو الانتقال في منتصف العام من منظور نصف الكرة الشمالي."
وأضاف: "أما بالنسبة للعائلات التي تنتقل داخل الإمارات، فالتحويلات تكون نادرة نسبياً، وغالباً لأسباب لوجستية مثل تغيير مكان السكن أو العمل، ما يجعل الذهاب إلى المدرسة السابقة أمراً صعباً. عدد قليل جداً من العائلات ينتقل لأسباب أخرى."
8. ما الذي يمكنني فعله إذا شعرت أن المدرسة خصمت مبلغًا أكبر مما ينبغي؟
تطلب وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية من المدارس إبلاغ قواعد الرسوم بشفافية وتقديم إشعار كتابي عند التسجيل.
في حالة نشوء أي خلافات، يتم تشجيع أولياء الأمور على التعامل أولاً مع المدرسة بشكل مباشر والاحتفاظ بالتواصل الكتابي، ثم تصعيد الأمر إلى هيئة المعرفة والتنمية البشرية إذا لم يتم حله.
وتعتبر الحالات المبلغ عنها لتطبيق القانون نادرة، ولكن يتعين على الآباء أن يكونوا على أهبة الاستعداد لضمان الامتثال وتجنب الخصومات غير المتوقعة.
9. في النهاية، ما هي الخطوات العملية التي يجب على الآباء اتخاذها لضمان انتقال أبنائهم إلى المدرسة في منتصف العام الدراسي دون أي متاعب؟
قم بإرسال إشعار رسمي مكتوب بالانسحاب - يبدأ هذا التاريخ الساعة الخاصة باسترداد الأموال.
اسأل صراحة عن الرسوم وخصومات الوديعة قبل الموافقة على وضع مدرسة جديدة.
احصل على شهادة نقل عبر المدرسة؛ اطلب أي مستندات أكاديمية أو أمنية إضافية.
احتفظ بجميع الاتصالات مكتوبة، وأشرك هيئة المعرفة والتنمية البشرية إذا بدا أن الشروط تنتهك الإطار القياسي.