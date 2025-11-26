قواعد جديدة لكفالة الأطفال بالإمارات تمنح الحق للمقيمين

أن تتكون من زوج وزوجة يعيشان معًا في الإمارات.

أن يكون كلا الزوجين من المقيمين.

أن لا يقل عمر كل من الزوجين عن 25 عامًا.

ألا تكون هناك إدانات سابقة تتعلق بالشرف أو الأمانة، حتى لو تم إعادة تأهيله.

أن يكونا خاليين من الأمراض المعدية أو الاضطرابات النفسية التي قد تؤثر على الطفل.

إثبات القدرة المالية على رعاية الطفل.