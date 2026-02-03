قواعد جديدة لاستقبال زوار جبل جيس في رأس الخيمة

بدأ الزوار والمقيمون في شق طريقهم مرة أخرى نحو قمة جبل جيس، مدفوعين ببرودة الطقس والإطلالات الجبلية الخلابة، مع إعادة افتتاح أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب سلسلة من الإغلاقات الأخيرة.
وعندما زارت صحيفة "خليج تايمز" جبل جيس يوم الاثنين، 2 فبراير، كانت الأجواء هادئة وغير معتادة في مثل هذا الوقت من العام. وعلى عكس عطلات نهاية الأسبوع الشتوية المزدحمة عادةً، شوهدت سيارات أقل على طول الطريق الجبلي المتعرج، حيث لم يكن بعض الزوار على دراية بأن الوصول إلى القمة يتطلب الآن حجزاً مؤكداً أو تذكرة لدخول منصة المشاهدة.
أعيد فتح جبل جيس بعد أسابيع من الإغلاق الناجم عن الأحوال الجوية السيئة وانهيار صخري كبير. وصرح أحد موظفي جبل جيس لصحيفة "خليج تايمز" بأن الوصول متاح حالياً فقط للزوار الذين لديهم حجوزات مؤكدة في وجهات محددة، بما في ذلك مطعم "1484 باي بورو" (1484 by Puro)، والأنشطة المعتمدة مثل "الزيبلاين" (المسار الانزلاقي).
ويمكن للزوار شراء تذكرة "حديقة منصة المشاهدة" (Viewing Deck Park) مقابل 10 دراهم عند مدخل النقطة الأمنية.
وقال الموظف: "إن إدارة عدد المركبات الصاعدة إلى الجبل أمر مهم لتجنب المزيد من الأضرار ولضمان سلامة الجميع".
تأتي إعادة الافتتاح هذه في أعقاب إعلان صدر الخميس الماضي، حيث استؤنف الوصول يوم السبت 31 يناير. ويمكن للزوار الذين يحملون حجوزات، بما في ذلك تذكرة منصة المشاهدة بقيمة 10 دراهم، تجاوز نقاط التفتيش الأمنية، وذلك رهناً بالطاقة الاستيعابية وحالة الطريق.
وكان الإغلاق الأخير ناتجاً عن انهيار صخري ضخم في جزء منحدر من الطريق، مما شكل تحدياً أكثر تعقيداً من الاضطرابات السابقة المرتبطة بالسيول المفاجئة. وتعمل السلطات وثيقاً مع الجهات الحكومية ذات الصلة لتثبيت المنطقة المتضررة وإجراء إصلاحات طويلة الأمد.
وعلى الرغم من عدم تأكيد جدول زمني محدد، ذكر الموظف أنه من المحتمل استعادة الوصول الكامل في الأسابيع المقبلة، وربما قبل نهاية شهر رمضان المبارك. وأضاف: "تبقى السلامة هي الأولوية القصوى، وهذه الخطوات وضعت لحماية الزوار والحفاظ على الطريق حتى اكتمال الإصلاحات الدائمة".
وقال "هيرويغ" و"آن" من النمسا، إنهما وصلا إلى رأس الخيمة قبل يومين كجزء من جولة أوسع شملت الإمارات وعمان. ورغم القلق الأولي بعد أن اقترحت خرائط جوجل مساراً طويلاً عبر عمان، إلا أنهما سعدا باكتشاف أن الوصول متاح حتى منصة المشاهدة، مما أتاح لهما تجربة أعلى قمة في الإمارات.
ووصفا زيارتهما بأنها "مفاجأة رائعة"، مشيدين بالمناظر الطبيعية، وأشارا إلى أن الطبيعة والناس والطعام هي أهم أولوياتهما عند السفر. وأضافا أن المناظر الطبيعية الوعرة لجبل جيس تجعل من رأس الخيمة وجهة خاصة للزوار الذين يستمتعون بالطبيعة والتخييم والتجارب الخارجية.
من جهتها، قالت "سافانا"، وهي مقيمة في دبي تزور الجبل مع والديها القادمين من جنوب أفريقيا، إن إعادة الافتتاح سمحت لهم بتجربة المناظر الجبلية في رأس الخيمة خلال زيارتهم الأولى للإمارة. وقالت: "كان الأمر سيكون مخيباً للآمال لو ظل مغلقاً"، مشيرة إلى أن الطريق المطور المؤدي إلى جبل جيس جعل الرحلة ممتعة.
لا يزال جبل جيس أحد أكثر المعالم الطبيعية شهرة في رأس الخيمة، خاصة خلال فصل الشتاء وفترات العطلات. ويُنصح الزوار بالتخطيط المسبق وإجراء الحجوزات طالما ظلت هذه الإجراءات المؤقتة سارية.