قواعد جديدة لاستقبال زوار جبل جيس في رأس الخيمة

بدأ الزوار والمقيمون في شق طريقهم مرة أخرى نحو قمة جبل جيس، مدفوعين ببرودة الطقس والإطلالات الجبلية الخلابة، مع إعادة افتتاح أعلى قمة في دولة الإمارات العربية المتحدة عقب سلسلة من الإغلاقات الأخيرة.

وعندما زارت صحيفة "خليج تايمز" جبل جيس يوم الاثنين، 2 فبراير، كانت الأجواء هادئة وغير معتادة في مثل هذا الوقت من العام. وعلى عكس عطلات نهاية الأسبوع الشتوية المزدحمة عادةً، شوهدت سيارات أقل على طول الطريق الجبلي المتعرج، حيث لم يكن بعض الزوار على دراية بأن الوصول إلى القمة يتطلب الآن حجزاً مؤكداً أو تذكرة لدخول منصة المشاهدة.

أعيد فتح جبل جيس بعد أسابيع من الإغلاق الناجم عن الأحوال الجوية السيئة وانهيار صخري كبير. وصرح أحد موظفي جبل جيس لصحيفة "خليج تايمز" بأن الوصول متاح حالياً فقط للزوار الذين لديهم حجوزات مؤكدة في وجهات محددة، بما في ذلك مطعم "1484 باي بورو" (1484 by Puro)، والأنشطة المعتمدة مثل "الزيبلاين" (المسار الانزلاقي).

ويمكن للزوار شراء تذكرة "حديقة منصة المشاهدة" (Viewing Deck Park) مقابل 10 دراهم عند مدخل النقطة الأمنية.