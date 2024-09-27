قواعد جديدة:رادارات مرور..تسهيلات سفر..واختبارات جينية
تعدّ السلامة العامة والراحة وجودة الحياة دائماً من الأولويات في دولة الإمارات ، لذلك، بعد إجراء تقييمات شاملة، يتم طرح خدمات جديدة وتحديثات للسياسات من وقت لآخر.
حيث دخل ما لا يقل عن ستة قواعد وتعديلات حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام وحده - بدءاً من مناطق وقوف السيارات المدفوعة الجديدة إلى الترخيص الإلزامي للمؤثرين.
وبما أن الربع الأخير من العام يبدأ بعد أيام قليلة، فسيتم تنفيذ المزيد من التغييرات.
وفيما يلي ثلاثة قواعد وأنظمة جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر:
1. رادارات مرورية جديدة
ستكون القيادة في عجمان أكثر أماناً مع تفعيل رادارات المرور الجديدة لرصد المخالفات الخطيرة، مثل استخدام الهاتف أثناء القيادة وعدم ربط حزام الأمان. تجدر الإشارة إلى أن هاتين المخالفتين يعاقب عليهما بغرامة قدرها 400 درهم وأربع نقاط سوداء، وسيبدأ نظام المراقبة الذكي هذا عمله اعتباراً من الأول من أكتوبر.
2. الدخول السريع إلى الولايات المتحدة
سيتمكن الإماراتيون الذين يحملون تأشيرة دخول صالحة إلى الولايات المتحدة من تخطي الطوابير والمستندات الإضافية عند سفرهم إلى البلاد، وذلك بفضل اتفاقية تم توقيعها خلال زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى واشنطن.اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، سيتمكن مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة من التسجيل في برنامج الدخول العالمي إلى الولايات المتحدة، والذي من شأنه تسريع عملية الدخول ومنحهم مزايا تسجيل الوصول السريع.
وسيكون بمقدورهم تسجيل الوصول فوراً في منطقة (غلوبال انتري) في منشأة التخليص المسبق التابعة للجمارك وحماية الحدود الأمريكية أو عند وصولهم إلى بوابة دخول أمريكية أخرى، مما يتجنب الطوابير الطويلة والمتطلبات الإضافية.
3. الاختبار الجيني الإلزامي
اعتباراً من الأول من أكتوبر، سيحتاج مواطنو دولة الإمارات الذين سيعقدون قرانهم في أبوظبي إلى الخضوع للاختبارات الجينية كجزء من فحص ما قبل الزواج.
ويمكن للأزواج الحصول على الخدمة في أي من مراكز الرعاية الصحية الأولية الـ 22 المنتشرة في أبوظبي والظفرة والعين.
سيتم إصدار نتائج الاختبار الجيني خلال 14 يوماً. يساعد هذا الفحص الأزواج على تحديد ما إذا كانوا يحملون طفرات جينية مشتركة يمكن أن تنتقل إلى أطفالهم في المستقبل وتسبب أمراضاً يمكن الوقاية منها.