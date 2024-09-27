قواعد جديدة:رادارات مرور..تسهيلات سفر..واختبارات جينية

تعدّ السلامة العامة والراحة وجودة الحياة دائماً من الأولويات في دولة الإمارات ، لذلك، بعد إجراء تقييمات شاملة، يتم طرح خدمات جديدة وتحديثات للسياسات من وقت لآخر.

حيث دخل ما لا يقل عن ستة قواعد وتعديلات حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام وحده - بدءاً من مناطق وقوف السيارات المدفوعة الجديدة إلى الترخيص الإلزامي للمؤثرين.

وبما أن الربع الأخير من العام يبدأ بعد أيام قليلة، فسيتم تنفيذ المزيد من التغييرات.

وفيما يلي ثلاثة قواعد وأنظمة جديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أكتوبر: