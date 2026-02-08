قواعد إخلاء المستأجرين قانونياً لعدم دفع الإيجارفي دبي

بمجرد الحصول على أمر الإخلاء وعند الانتهاء من إجراءات التنفيذ المتعلقة بإخلاء المستأجر الحالي، يمكنك الحصول على حيازة شاغرة للعقار. بعد ذلك، يمكنك المضي قدمًا في بيع العقار. بدلاً من ذلك، إذا كان الإخلاء مطلوبًا لغرض البيع فقط، يجب تقديم إشعار إخلاء صالح لمدة 12 شهرًا للمستأجر وفقًا للقانون.