قواعد أمريكية صارمة: مقابلة شخصية إجبارية للمتقدمين على التأشيرة من الإمارات

دعت سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي المتقدمين للحصول على التأشيرة من المقيمين في الإمارات إلى التخطيط المسبق لتجنب أي تأخير محتمل في المعالجة، حيث تدخل قواعد جديدة تتطلب مقابلات شخصية لمعظم المتقدمين حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 سبتمبر.

وعندما سُئل عن الارتفاع المتوقع في الطلب على المقابلات، قال متحدث باسم السفارة لصحيفة خليج تايمز إن الموظفين القنصليين "يعملون بجد لضمان عملية تأشيرة فعالة وسلسة وناجحة" على الرغم من التغييرات. وأضاف المتحدث: "جميع قرارات التأشيرة هي قرارات أمن قومي وسنأخذ الوقت اللازم لاتخاذ هذه القرارات بشكل صحيح".

وعندما سُئل عما يجب على السفارة أن تقوله للعائلات أو الطلاب في الإمارات الذين يستعدون للسفر إلى الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة، قال المتحدث: "في كل حالة، سنأخذ الوقت اللازم لضمان أن المتقدم لا يشكل خطرًا على سلامة وأمن الولايات المتحدة وأنه قد أثبت بشكل موثوق أهليته للحصول على التأشيرة المطلوبة".

وبموجب السياسة الجديدة، سيحتاج جميع المتقدمين للحصول على التأشيرة غير المهاجرة تقريبًا، بما في ذلك من هم دون سن 14 عامًا وفوق 79 عامًا، إلى حضور مقابلة شخصية مع موظف قنصلي. وستظل الإعفاءات قائمة فقط لبعض الزوار المؤقتين ضمن فئة تأشيرة B ولبعض المسافرين الحكوميين الرسميين.

وعندما سُئل عما إذا كانت الطلبات المعلقة التي تم تقديمها قبل 2 سبتمبر ستظل تُعالج بموجب القواعد القديمة، لم تؤكد السفارة أي إعفاءات، بل وجهت المتقدمين إلى مواقع السفارة والقنصلية للحصول على معلومات مفصلة. وتم إعطاء نفس الرد عندما سُئل عن فترة سماح محتملة لأولئك الذين تقدموا في وقت سابق.

وعندما سُئل عن الحالات العاجلة مثل السفر لأسباب طبية أو تعليمية أو إنسانية، قالت السفارة إن المتقدمين يمكنهم طلب مواعيد عاجلة من خلال نظامها، مع النظر في الطلبات على أساس كل حالة على حدة.

وأضاف المتحدث: "تلتزم وزارة الخارجية بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال التمسك بأعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرة الخاصة بنا. واعتبارًا من 2 سبتمبر 2025، ستقوم وزارة الخارجية بتحديث فئات المتقدمين الذين قد يكونون مؤهلين للحصول على إعفاء من مقابلة التأشيرة غير المهاجرة".

يعكس هذا التغيير عودة إلى إجراءات التأشيرة التي كانت متبعة قبل الجائحة، عندما كانت المقابلات الشخصية تُجرى وكانت الإعفاءات تُمنح في حالات محدودة جدًا. خلال فترة كوفيد-19، تم توسيع أهلية الإعفاء لتقليل عدد الزوار للسفارات والقنصليات.

الآن، ومع وجوب حضور الأطفال دون سن 14 عامًا والبالغين فوق 79 عامًا للمقابلات، سيحاول المزيد من الأشخاص حجز مواعيد. ومع انضمام هؤلاء المتقدمين الإضافيين إلى الطوابير، قد يؤدي ذلك إلى فترات انتظار أطول للمسافرين في جميع فئات التأشيرات.

يُنصح المتقدمون بالتحقق بانتظام من مواقع سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي والقنصلية الأمريكية في دبي للحصول على أحدث المعلومات حول المستندات المطلوبة، والإجراءات، والمواعيد المتاحة.

أما أولئك الذين يحتاجون إلى السفر بشكل عاجل لأسباب طبية أو تعليمية أو إنسانية، فيمكنهم طلب موعد عاجل. وللقيام بذلك، يجب عليهم أولاً إكمال نموذج DS-160، ودفع رسوم التأشيرة القياسية، وتحديد أقرب موعد عادي متاح. وعندها فقط يمكنهم استخدام ميزة "طلب عاجل" على لوحة التحكم الخاصة بهم لتحميل المستندات التي تثبت ضرورة سفرهم. إذا تمت الموافقة، سيتم منحهم موعدًا طارئًا محددًا، وإذا تم الرفض، فسيظل موعدهم المحدد دون تغيير.

نظرًا للزيادة المتوقعة في الطلب على المقابلات الشخصية والعودة إلى إجراءات فحص أكثر صرامة، يُشجع المسافرون على بدء عملية تقديم طلب التأشيرة مبكرًا وأن يكونوا مستعدين لتقييم أكثر تفصيلاً بموجب النظام الجديد الذي يضع الأمن في المقام الأول.