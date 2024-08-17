قناة القرآن الكريم: تعزز التسامح والسلام في المجتمع

وقالت المقيمة التي تتابع القناة منذ إطلاقها يوم الجمعة 16 أغسطس: "عندما قدمتهم إلى قناة الشارقة للقرآن الكريم، لاحظت أن انتباههم كان ينال الاهتمام دون تشتيت، وذلك بفضل الخلفية الهادئة التي ساعدتهم على التركيز على التلاوة".