قناة القرآن الكريم: تعزز التسامح والسلام في المجتمع
لم تستطع "براء مراد"، وهي أم ومستشارة أسرية، إلا أن تشكر سلطات الشارقة على إنشاء قناة القرآن الكريم التلفزيونية، وهي الأولى في الإمارات العربية المتحدة. والآن يمكن لأطفالها تعلم القرآن بشكل أفضل.
وقالت براء لـ«خليج تايمز»: «أطلب من أطفالي الاستماع إلى القرآن الكريم لفترة معينة قبل مشاهدة برامجهم المفضلة».
وقالت المقيمة التي تتابع القناة منذ إطلاقها يوم الجمعة 16 أغسطس: "عندما قدمتهم إلى قناة الشارقة للقرآن الكريم، لاحظت أن انتباههم كان ينال الاهتمام دون تشتيت، وذلك بفضل الخلفية الهادئة التي ساعدتهم على التركيز على التلاوة".
ويمكن متابعة البث عبر القناة 579 على جهاز E-life من اتصالات، كما يتوفر أيضًا عبر تطبيق Marasi.
وقالت براء التي اعتادت على دمج البرامج القرآنية في روتينها اليومي، ما ساعدها على حفظ الآيات بشكل أفضل: "أشكر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، على هذه المبادرة وكل القائمين عليها".
وتقدم القناة الجديدة، المتاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لمشاهديها باقة متنوعة من البرامج، بما في ذلك تلاوة القرآن الكريم، ودليل علوم القرآن، وتعاليم القرآن الكريم.
ووصف فهد سعيد، من الشارقة أيضاً، القناة بأنها "حجر الأساس" للمحتوى الذي يعزز القيم الإسلامية ببرامجها التي تدعم القراءة المنتظمة للقرآن الكريم وتقدم تفسيرات معمقة للآيات.
وقال إنها ستكون مصدرا قيما للمسلمين الجدد والمهتمين بالتعرف على الإسلام، مما يجعله جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية.
وأضاف أن القناة ستعزز قيم التسامح والسلام، "وستلعب دورا أساسيا في نشر ثقافة العدل والعطف والتضامن الاجتماعي، وبالتالي بناء مجتمع متماسك يرتكز على المبادئ الدينية والأخلاقية".
"ذات قيمة في عالم اليوم"
وأشاد عبدالله خلفان البلوشي، الذي يعمل في إذاعة رأس الخيمة، بالمبادرة ووصفها بأنها خطوة "حيوية" في عالم اليوم.
وأضاف لصحيفة "خليج تايمز" أن "إنشاء قناة تلفزيونية متخصصة في المحتوى الديني الهادف والملهم يعد خطوة حاسمة في العصر الحالي، حيث يبحث الناس عن محتوى يعزز القيم الروحية ويعمق الفهم الديني".
إن برامج مثل تلاوة القرآن الكريم وعلوم القرآن سوف تساعد الأجيال الحالية والمستقبلية على فهم الكتاب المقدس بشكل أفضل.
وأضاف أن "هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في نشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز التواصل بين المجتمعات المختلفة على مستوى العالم من خلال اللغة المشتركة للقرآن الكريم".
وقالت آمنة عبدالله، وهي من سكان الشارقة، إن القناة بالإضافة إلى الإلهام، تؤثر بشكل إيجابي على الحياة اليومية من خلال تعزيز السلام والأمان.
وقالت عبدالله إن "إنشاء منصة إعلامية متخصصة في المجال الديني خطوة محمودة ومفيدة".