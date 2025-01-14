قمر MBZ-Sat الإماراتي ينطلق من كاليفورنيا اليوم

وأضاف: "إن القمر الصناعي الأول عبارة عن قمر صناعي ضخم تم بناؤه على مدى سنوات من الخبرة، والقمر الصناعي الثاني يعود إلى النواة، ويحاول تدريب الطلاب وبناء قدراتهم. ومن خلال برنامج HCT-SAT، تمكنا من الوصول إلى كل إمارة تقريبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 50 طالبًا. لذا فهذا شيء نفخر به للغاية، ونرى ذلك كجزء حقيقي من الدورة الشاملة لخريجي الجامعات للمشاركة في صناعة الفضاء والعودة".