قمر MBZ-Sat الإماراتي ينطلق من كاليفورنيا اليوم
أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء أن القمر الصناعي الإماراتي الأكثر تطوراً لتصوير الأرض، MBZ-Sat، سينطلق يوم الثلاثاء 14 يناير في تمام الساعة 10:49 مساءً بتوقيت الإمارات من قاعدة فاندنبرج الجوية في كاليفورنيا بالولايات المتحدة.
وسيكون هذا القمر الصناعي الثاني الذي يتم تطويره بالكامل من قبل فريق من المهندسين الإماراتيين، وسيتم إطلاقه إلى جانب قمر صناعي صغير الحجم وقوي يسمى HCT-SAT 1.
وكان من المقرر في الأصل إطلاق MBZ-SAT (الذي يزن 700 كجم) في أكتوبر 2024 على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس، لكنه واجه تأخيرات بسبب مشكلات فنية أوقفت الصاروخ. والآن، يستخدم مركز محمد بن راشد للفضاء برنامج مشاركة الرحلات التابع لشركة سبيس إكس لإرسال القمر الصناعي إلى الفضاء.
وسيبدأ البث المباشر للحدث في تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة عبر الرابط live.mbrsc.ae.
يقدم برنامج SpaceX rideshare، الذي تم إطلاقه في عام 2019، بديلاً أكثر فعالية من حيث التكلفة لخدمات الإطلاق التقليدية الباهظة الثمن. وقد سهّل بالفعل نشر أكثر من 200 قمر صناعي.
وقال سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "لدينا فريق في الموقع (من سبعة أعضاء) في الولايات المتحدة وفريق هنا في مركز التحكم في المهمة في دبي يعملان على مدار الساعة لضمان جاهزية كل شيء للإطلاق".
ومن المقرر أن يحدث القمر الصناعي MBZ-Sat، الذي سمي تكريماً للرئيس الشيخ محمد بن زايد، تحولاً كبيراً في مجال مراقبة الأرض بفضل قدرات التصوير غير المسبوقة. وفي الوقت نفسه، يُظهر مشروع CubeSat الذي بناه الطلاب التزام دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية الجيل القادم من مستكشفي الفضاء.
وتملك الإمارات العربية المتحدة حاليًا 10 أقمار صناعية في المدار، كل منها يخدم غرضًا مختلفًا، كما يجري تصنيع ثمانية أقمار صناعية أخرى. ويتميز القمر الصناعي MBZ-Sat بنظام آلي كامل لجدولة الصور ومعالجتها، مما يسمح له بإنشاء صور أكثر بعشر مرات مما ينتجه مركز محمد بن راشد للفضاء حاليًا.
وبعد تجميعه بالكامل في الإمارات، خضع القمر الصناعي لاختبارات علمية صارمة، ثم تم تعبئته بعناية في حاوية متخصصة مزودة بنظام مراقبة لضمان سلامته أثناء النقل.
وقال المهندس عامر الصايغ الغافري، مدير مشروع MBZ-Sat: "تم شحن القمر الصناعي إلى كوريا الجنوبية لإجراء الاختبارات البيئية، بالتعاون مع الفريق اللوجستي في مركز محمد بن راشد للفضاء. وبعد إتمام المهمة بنجاح في كوريا الجنوبية، تم نقل القمر الصناعي إلى سبيس إكس في الولايات المتحدة لإجراء مرحلة الاختبار النهائية استعدادًا لإطلاقه".
وأكد المري أن هذه لحظة فخر للجميع في الإمارات، حيث تطلق الدولة قمرين صناعيين مختلفين تماماً في نفس الوقت.
وأضاف: "إن القمر الصناعي الأول عبارة عن قمر صناعي ضخم تم بناؤه على مدى سنوات من الخبرة، والقمر الصناعي الثاني يعود إلى النواة، ويحاول تدريب الطلاب وبناء قدراتهم. ومن خلال برنامج HCT-SAT، تمكنا من الوصول إلى كل إمارة تقريبًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وحوالي 50 طالبًا. لذا فهذا شيء نفخر به للغاية، ونرى ذلك كجزء حقيقي من الدورة الشاملة لخريجي الجامعات للمشاركة في صناعة الفضاء والعودة".