قمر "باك مون" يضيء سماء الإمارات في يوليو

تستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة قمر باك في 10 يوليو، وهو أول قمر مكتمل لها منذ الانقلاب الصيفي في 21 يونيو.

يحدث قمر باك في شهر يوليو من كل عام، ويتم تسميته وفقًا للتقاليد الأمريكية الأصلية.

وقالت خديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك، إنه يمكن لسكان دولة الإمارات العربية المتحدة النظر نحو الأفق الشرقي، بعد شروق القمر بقليل عند الساعة 7.10 مساءً يوم 10 يوليو، وبعد غروب القمر عند الساعة 5.43 صباحاً يوم 11 يوليو.

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قد يبدو القمر أكبر حجمًا أو أكثر ذهبًا في هذه الأوقات، نظرًا لانخفاضه في الأفق، وأقرب إلينا من وجهة نظرنا. يُطلق عليه اسم "قمر الغزال" (الاسم العلمي: Buck moon)، وهو يشير إلى الموسم الذي تبدأ فيه قرون ذكور الغزال (الغزلان) بالنمو.

وأضافت خديجة أنه على الرغم من أن الأسماء ليست "علمية، إلا أنها تستخدم على نطاق واسع اليوم لجعل علم الفلك أكثر ارتباطًا وتفاعلًا مع الجمهور في جميع أنحاء العالم".

زخات الشهب في الصيف

ورغم أن فصل الصيف يكون أقل نشاطا بشكل عام من حيث النشاط الفلكي، فإن السماء ستضيء بعرض سماوي يبلغ ذروته في شهر أغسطس.

شهب البرشاويات هي زخةٌ تزخر بما يتراوح بين 150 و200 شهاب في الساعة. وهي من أكبر الزخات في السنة، وقد يلتقط السكان بعض الكرات النارية.

كرة النار نيزك شديد السطوع، حتى أنه أشد سطوعًا من كوكب الزهرة. وتتكون عندما تدخل حطام أكبر حجمًا الغلاف الجوي؛ وقد تنفجر كرات النار أو تُصدر أصواتًا، كما أضافت خديجة.

من الأفضل لأولئك الذين يراقبون زخات النيازك أن يفعلوا ذلك عندما لا يكون القمر موجودًا - فالقمر الكبير الساطع يمكن أن يغسل النيازك.

رؤية درب التبانة

الصيف هو أيضًا أفضل وقت لرصد درب التبانة. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا، فإن أفضل موقع لمشاهدة النهر المجري هو منطقة القوع في أبوظبي.