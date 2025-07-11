قمر"باك"يزين سماء الإمارات في أول اكتمال صيفي

في نصف الكرة الشمالي، سيبقى القمر منخفضًا في الأفق. سيخترق ضوؤه جزءًا أكبر من الغلاف الجوي للأرض، مما يُعطيه توهجًا برتقاليًا دافئًا أو محمرًا. قد يبدو أيضًا أكبر من المعتاد، ولكن هذه مجرد خدعة بصرية تُعرف باسم "وهم القمر"، وفقًا لمنشور على حساب دبي للفلك على إنستغرام.