قمر"باك"يزين سماء الإمارات في أول اكتمال صيفي

ظهر قمر باك الذي طال انتظاره في سماء الشارقة في العاشر من يوليو، مسجلاً أول اكتمال للقمر في الصيف، وفقًا لمجموعة دبي الفلكية. ويظهر قمر باك سنويًا في يوليو، وقد سُمي بهذا الاسم نسبةً إلى تقاليد الأمريكيين الأصليين.
ودعت خديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك، سكان الإمارات الراغبين في رصد الهلال، إلى النظر نحو الأفق الشرقي، بعد شروق القمر بقليل في الساعة 7.10 مساءً يوم 10 يوليو، وحوالي منتصف الليل.
قد يبدو القمر أكبر حجمًا أو أكثر ذهبًا في هذه الأوقات، نظرًا لانخفاضه في الأفق، وأقرب إلينا من وجهة نظرنا. يُطلق عليه اسم "قمر الغزال" (الاسم العلمي: Buck moon)، وهو يشير إلى الموسم الذي تبدأ فيه قرون ذكور الغزال (الغزلان) بالنمو.
ورغم أن هذه الأسماء ليست "علمية، إلا أنها تستخدم على نطاق واسع اليوم لجعل علم الفلك أكثر ارتباطاً وتفاعلاً مع الجمهور في جميع أنحاء العالم"، وفقاً لخديجة الحريري، مديرة العمليات في مجموعة دبي لعلم الفلك.
في نصف الكرة الشمالي، سيبقى القمر منخفضًا في الأفق. سيخترق ضوؤه جزءًا أكبر من الغلاف الجوي للأرض، مما يُعطيه توهجًا برتقاليًا دافئًا أو محمرًا. قد يبدو أيضًا أكبر من المعتاد، ولكن هذه مجرد خدعة بصرية تُعرف باسم "وهم القمر"، وفقًا لمنشور على حساب دبي للفلك على إنستغرام.
في نصف الكرة الجنوبي، يختلف المشهد. يرتفع القمر في السماء. يصل القمر إلى ذروة سطوعه في ١٠ يوليو، الساعة ٢٠:٣٧ بتوقيت غرينتش. إذا فاتك ذلك في ذلك الوقت تحديدًا، فلا يزال بإمكانك رؤيته في اليوم السابق أو التالي، دون الحاجة إلى تلسكوب.