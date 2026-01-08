قمة "مليار متابع" 2026 تنطلق في دبي بمشاركة 15 ألف مبدع عالمي

ستنطلق فعاليات النسخة الرابعة من قمة "مليار متابع" 2026، الحدث الأكبر عالمياً المتخصص في تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، يوم الجمعة 9 يناير، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وتنظم القمة، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، من قبل المكتب الإعلامي حكومة دولة الإمارات، وتُقام في الإمارات في أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل في دبي تحت شعار "محتوى هادف".
ومن المتوقع أن تتجاوز أعداد الحضور في النسخة الرابعة 30 ألف مشارك، بمشاركة أكثر من 15 ألفاً من كبار صناع المحتوى والمؤثرين العرب والعالميين. كما ستستضيف القمة أكثر من 500 متحدث، يصل إجمالي عدد متابعيهم إلى 3.5 مليار متابع، وأكثر من 150 من الرؤساء التنفيذيين والخبراء العالميين في مختلف جلساتها وحواراتها.
يوفر هذا التجمع التفاعلي الضخم منصة حيوية لتبادل الخبرات، ومعالجة تحديات القطاع، وتشكيل مستقبل الإعلام الرقمي بشكل جماعي.
وكترحيب خاص بالحضور القادمين عبر مطارات دبي، صممت "دو" غلافاً مخصصاً لشريحة السياح الخاصة بهم، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
تتضمن قمة "مليار متابع" أكثر من 580 جلسة رئيسية، وطاولات مستديرة، وحوارات مباشرة، وورش عمل، ومناظرات عبر ثلاثة مسارات رئيسية: الاقتصاد، والمحتوى، والتكنولوجيا.
ستجمع هذه المسارات خبراء من كبرى شركات التكنولوجيا والإعلام الرقمي والاجتماعي العالمية والإقليمية، ونخبة من أكثر صناع المحتوى تأثيراً في العالم. وسيشتركون معاً في تقديم رؤى حول أحدث اتجاهات الإعلام الرقمي وأفضل الممارسات، مع تسليط الضوء على المستجدات في مجالات الأعمال والاقتصاد والاستثمار وصناعة المحتوى.
وأكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن قمة "مليار متابع" تؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز لصناعة المحتوى، وتفتح آفاقاً جديدة للإبداع والنمو، وقد نجحت في إعادة تعريف دور الإعلام الرقمي في خدمة المجتمعات على مدار السنوات الأربع الماضية، مسترشدة بشعارها "محتوى هادف".
وشدد معاليه على أن القمة عززت مكانة الإمارات الرائدة كمركز إعلامي عالمي، حيث توفر منظومة إبداعية لاستقطاب وإطلاق وتوسيع نطاق المشاريع المبتكرة والرؤيوية في هذا القطاع.
وقال القرقاوي: "إن قدرة القمة الملحوظة على جذب هذا الجمهور الكبير من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين والمنصات والشركات الكبرى هي شهادة على مكانة الإمارات كوجهة أولى للمبتكرين واللاعبين الرئيسيين في هذه الصناعة. هنا، يمكنهم التعاون في بيئة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتطوير والإبداع عبر الصناعات الإعلامية والإبداعية. نحن ملتزمون بضمان أن تكلل كل نسخة من هذا الحدث العالمي بمبادرات مؤثرة ونتائج ملموسة تحدث فرقاً حقيقياً، وتعزز قوة المحتوى الإيجابي للارتقاء بالمجتمعات وتحسين الحياة نحو الأفضل."
ستركز النسخة الرابعة من قمة "مليار متابع" على ركيزتين. الركيزة الأولى هي التحول من صناعة المحتوى إلى صناعة الأثر من خلال تقديم "محتوى هادف". وكجزء من هذا الجهد، أطلقت القمة و"مستر بيست" (MrBeast)، اليوتيوبر الأكثر متابعة في العالم، حملة "مليار عمل خير"، بدعم من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI) ومؤسسة فاركي. وخلال القمة، سيعلن "مستر بيست" عن أسماء 10 صناع محتوى تم اختيارهم للانضمام إليه في قيادة هذا الحراك الاجتماعي العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت القمة ومنصة "تيك توك" أول "جائزة للمعلمين" في العالم، وهي مبادرة تركز على التعليم وتهدف إلى دفع محتوى التعليم الترفيهي وتكريم أفضل صناع المحتوى التعليمي. كما تم إطلاق خمس شراكات استراتيجية تهدف إلى تعزيز "المحتوى الهادف" مع كل من يوتيوب، وتيك توك، وسناب شات، وإكس، وميتا.
وتركز الركيزة الثانية للقمة على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى. ولقيادة هذا الجهد، أطلقت قمة "مليار متابع"، بالتعاون مع "جوجل جيميناي"، "جائزة الفيلم بالذكاء الاصطناعي" بجائزة كبرى قدرها مليون دولار. وقد استقطبت الجائزة بالفعل أكثر من 30 ألف مشارك من 116 دولة، وتم اختيار خمسة أفلام في القائمة القصيرة لعرضها خلال القمة قبل الإعلان عن الفائز في اليوم الثاني.
وسيشهد اليوم الثالث من القمة أيضاً الكشف عن الفائزين في "مسرع مشاريع المبدعين"، الذي يتم تنظيمه كجزء من برنامج "مشاريع المبدعين".
ويعد هذا المسرع الأول من نوعه في العالم، وتنظمه "Creators HQ" بالتعاون مع "500 Global"، ويهدف إلى تقديم الدعم لصناع المحتوى والشركات الناشئة الإبداعية الذين سيقدمون أفكار مشاريعهم أمام لجنة تحكيم من كبار المستثمرين والشركات. وستحصل العروض الفائزة على فرص استثمارية ودعم تصل قيمته إلى 50 مليون درهم مقدمة من "Creators HQ" ومستثمرين في صناعة المحتوى لتنمية مشاريعهم.
وتجمع قمة "مليار متابع" كبرى منصات التواصل الاجتماعي العالمية، بما في ذلك سناب شات، وإكس، ويوتيوب، وتيك توك، وميتا (إنستغرام، فيسبوك، وواتساب)، وديزني بلس، وتويتش، لاستكشاف مستقبل اقتصاد المبدعين. ومن شأن رؤاهم أن تمكن صناع المحتوى والمؤثرين، وتساعدهم على توسيع جمهورهم وقيادة التغيير الإيجابي.
وسيقوم المسؤولون التنفيذيون في منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرون وصناع المحتوى بمناقشة تشكيل مستقبل صناعة المحتوى وكيفية إنشاء محتوى مؤثر. كما ستتركز النقاشات على حماية الملكية الفكرية، ومكافحة المعلومات المضللة، واستخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استراتيجيات بناء المجتمع لدفع عجلة صناعة المحتوى.
وتجمع قمة "مليار متابع" بين المسؤولين، وكبار المؤثرين، والمشاهير العالميين في سلسلة من الجلسات المؤثرة. وسيشهد اليوم الأول جلسة حول حملة "مليار عمل خير"، بمشاركة سعيد العطر، الرئيس التنفيذي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)؛ وسني فاركي، مؤسس مؤسسة فاركي؛ وجيمس ستيفن دونالدسون (مستر بيست)، صانع المحتوى صاحب أكبر قناة على يوتيوب في العالم والرائد في المحتوى عالي التأثير؛ وجيفري هوسنبلد، الرئيس التنفيذي لشركة "بيست إندستريز".
وباستخدام حملة "مليار عمل خير" كنموذج ملهم، ستستعرض الجلسة كيف يمكن لصناعة محتوى المبدعين أن تولد تأثيراً ملموساً في العالم الحقيقي. وسيناقشون كيف يمكن لاقتصاد المبدعين تحويل أعمال الخير إلى قوة دافعة، وكيف يمكن لـ "المحتوى الهادف" أن يلهم التغيير الإيجابي عبر المجتمعات والثقافات والحياة اليومية.
كما ستكشف الجلسة عن أسماء المبدعين العشرة الذين تم اختيارهم لقيادة هذا الحراك الاجتماعي العالمي إلى جانب "مستر بيست".
تتضمن أجندة اليوم الأول حواراً صريحاً مع ماكس أميني، الكوميدي والمخرج والمنتج ومقدم البودكاست الشهير. وستقدم هذه الجلسة نظرة متعمقة لمسيرته كمبدع ورائد أعمال، وفحص نهجه الإبداعي، ومساره المهني، والركائز الأساسية لعلامته التجارية الكوميدية الرائدة.
وفي اليوم الثاني، سيقدم أميني عرضاً مباشراً عالي الطاقة لمدة ساعتين، مما سيعزز التجربة الحية الاستثنائية لجمهور القمة.
كما سيشهد اليوم الثاني حواراً مباشراً مع لارا ترامب، زوجة إريك ترامب ابن الرئيس الأمريكي، وهي شخصية متعددة الجوانب في السياسة والإعلام الأمريكي. وتقدم حالياً برنامج "My View with Lara Trump" على قناة فوكس نيوز. وهي أيضاً فنانة تصدرت قوائم "بيلبورد" الغنائية، ومالكة ورئيسة تنفيذية لعلامتها التجارية للملابس الرياضية.
شغلت لارا ترامب منصب الرئيس المشارك للجنة الوطنية للحزب الجمهوري لحملة دونالد ترامب لعام 2024.
وبرز نجم لارا من خلال سلسلتها على الويب لعام 2020، "The Right View"، التي قدمت رؤية محافظة حول السياسة والثقافة من خلال حلقات نقاشية مع معلقين مؤثرين، مما جذب جمهوراً واسعاً. بدأت مسيرتها الإعلامية كمنتجة ومنسقة قصص في برنامج "Inside Edition" على شبكة CBS، ثم أصبحت لاحقاً مساهمة في قناة فوكس نيوز.
وبعيداً عن السياسة، تدافع لارا عن الأسرة والحيوانات والقيم المحافظة. كما تروج للحياة الصحية من خلال سباقات الترايثلون والكروس فت، ملهمةً الآخرين للاهتمام بالعافية.
وستشهد جلسة نقاشية خاصة أخرى في اليوم الثاني مشاركة الممثل والمنتج العالمي الشهير ويل سميث، إلى جانب فارس سعيد، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "سي هولدينغز" (SEE Holdings) التي تقف وراء "المدينة المستدامة" في دبي.
ستناقش الجلسة الرسائل الإيجابية والرؤى المستخلصة من سلسلة ناشيونال جيوغرافيك المكونة من 7 أجزاء بعنوان "من القطب إلى القطب مع ويل سميث"؛ والتي توثق رحلة سميث عبر القارات السبع، حيث يلتقي خلالها بالعلماء والمجتمعات المحلية والمستكشفين، ويتعرف على كيفية تغير العالم وما يعنيه ذلك لمستقبلنا.
ويتحدث محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، خلال حوار مباشر في اليوم الثاني حول نهج إعمار في بناء العلامة التجارية والنمو. وتستعرض هذه الجلسة كيف أدى التفكير على نطاق واسع، والالتزام بالرؤية طويلة المدى، والتصميم من أجل التأثير إلى تحويل المفاهيم الطموحة إلى معالم عالمية.
وينضم ريو فرديناند، لاعب كرة القدم الإنجليزي المعتزل الذي اتبع مسيرته الأسطورية ليصبح رائد أعمال ناجحاً وشخصية إعلامية رقمية مؤثرة، إلى حوار مباشر في اليوم الثاني، حيث يتأمل في انتقاله من أيقونة كرة قدم عالمية إلى مذيع ورائد أعمال ومبدع، والعقلية المطلوبة لبناء "فصل ثانٍ" قائم على الهدف. وتقدم الجلسة منظوراً ملهماً حول كيفية قيام المنصات الحديثة بإعادة تشكيل الإرث والتأثير.
وستشهد جلسة أخرى مشاركة سايمون سكويب، رائد الأعمال البريطاني الذي فاز بمليون دولار أمريكي على مسرح قمة "مليار متابع" العام الماضي ولكنه لم يحتفظ بها. لقد كان يوزع المال على الناس في فيديوهاته، لمساعدتهم في مطاردة فرصتهم الكبيرة الأولى. سيتعرف الجمهور على الآثار المتتابعة لهذه الخطوة، وكيف انطلقت مشاريع جديدة، وكيف اتخذ المبدعون خطوات جريئة، وكيف تغيرت الحيوات بطرق لم يتوقعها أحد. في هذه الكلمة الرئيسية الواقعية والمحفزة، يكشف سايمون الحقيقة الصادقة التي شهدها عن قرب: المال يمكن أن يسرع أحلامك، لكنه لن يحل محل العمل أبداً.
[بمدخلات من وام]