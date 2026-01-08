قمة "مليار متابع" 2026 تنطلق في دبي بمشاركة 15 ألف مبدع عالمي

وستشهد جلسة أخرى مشاركة سايمون سكويب، رائد الأعمال البريطاني الذي فاز بمليون دولار أمريكي على مسرح قمة "مليار متابع" العام الماضي ولكنه لم يحتفظ بها. لقد كان يوزع المال على الناس في فيديوهاته، لمساعدتهم في مطاردة فرصتهم الكبيرة الأولى. سيتعرف الجمهور على الآثار المتتابعة لهذه الخطوة، وكيف انطلقت مشاريع جديدة، وكيف اتخذ المبدعون خطوات جريئة، وكيف تغيرت الحيوات بطرق لم يتوقعها أحد. في هذه الكلمة الرئيسية الواقعية والمحفزة، يكشف سايمون الحقيقة الصادقة التي شهدها عن قرب: المال يمكن أن يسرع أحلامك، لكنه لن يحل محل العمل أبداً.