قمة مليار متابع ترسم خارطة طريق لمستقبل العمل الإنساني

وأكد العطر أن العلاقة بين هذه الركائز الثلاث هي علاقة تكافلية؛ فلا يمكن لصناع المحتوى تحقيق أهدافهم دون دعم حكومي، تماماً كما تواجه الحكومات صعوبة في الوصول إلى الجماهير وحشدهم دون المصداقية والانتشار الذي يتمتع به المبدعون. وأشار إلى أن "الحكومة أيضاً لا يمكنها تحريك قلوب وعقول الناس، ولا يمكنها تغيير سلوكهم، ولا يمكنها حشد الأفعال دون صناع المحتوى".