قمة مليار متابع ترسم خارطة طريق لمستقبل العمل الإنساني

صرح سعادة سعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، لصحيفة "خليج تايمز" على هامش قمة "مليار متابع" في دبي، بأنه يمكن إنشاء "سلسلة قيمة مثالية للعمل الخيري" عندما يعمل صناع المحتوى والحكومات والمنظمات غير الحكومية معاً.
ورسم العطر رؤية يتحرك من خلالها صناع المحتوى للتأثير في قلوب وعقول الناس، بينما تقوم الحكومات بحشد الموارد ووضع الأنظمة والنطاق اللازم، وتتولى المنظمات غير الحكومية تقديم المساعدات على أرض الواقع. وقال: "إذا اجتمعت هذه العوالم الثلاثة، فسنحصل على سلسلة القيمة المثالية للعمل الخيري. وهذا هو مستقبل العمل الخيري في الواقع".
وأكد العطر أن العلاقة بين هذه الركائز الثلاث هي علاقة تكافلية؛ فلا يمكن لصناع المحتوى تحقيق أهدافهم دون دعم حكومي، تماماً كما تواجه الحكومات صعوبة في الوصول إلى الجماهير وحشدهم دون المصداقية والانتشار الذي يتمتع به المبدعون. وأشار إلى أن "الحكومة أيضاً لا يمكنها تحريك قلوب وعقول الناس، ولا يمكنها تغيير سلوكهم، ولا يمكنها حشد الأفعال دون صناع المحتوى".
كما شدد العطر على أهمية دور الحكومة في توفير الإطار القانوني والهيكلي، قائلاً: "أنت بحاجة إلى الأنظمة، وبحاجة إلى الهيكل، وبحاجة إلى الشرعية، وبحاجة إلى النطاق الواسع؛ وكل ذلك بيد الحكومات". ومع ذلك، تفتقر الحكومات إلى القدرة على التواصل العاطفي مع الجمهور بالطريقة التي يفعلها المبدعون، حيث قال: "صناع المحتوى لديهم تلك القدرة"، مسلطاً الضوء على الطبيعة التكاملية لهذه الشراكة.
وخلال مشاركته في جلسة "مليار عمل خير" ضمن القمة، أكد العطر أن جذب انتباه الجمهور هو العملة الأكثر قيمة في عالم اليوم. فعندما تتمكن المؤسسات من تسخير هذا الاهتمام وخلق زخم حول قضية ما، مقروناً بأنظمة وعمل مستدام، يصبح التغيير الكبير ممكناً.
وضرب مثلاً على هذا المبدأ باستجابة المجتمع لجائحة كوفيد-19، حيث أطلقت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية حملة خلال الأزمة استفادت من قوة المؤثرين والشخصيات العامة لحشد الدعم.
وتذكر العطر المبادرة التي بدأت بهدف توفير 10 ملايين وجبة، وانتهى بها الأمر بجمع تمويل لـ 140 مليون وجبة، قائلاً: "الجميع كان يساهم، والجميع كان يستضيف، مستغلين تلك اللحظة وخالقين ذلك الزخم"، مما يبرهن كيف يمكن لمبادرة مدروسة التوقيت أن تأسر خيال الجمهور وتحقق نتائج غير مسبوقة.
تعد قمة "مليار متابع"، المنعقدة في دبي خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير 2026، أكبر تجمع في العالم مخصص لاقتصاد صناع المحتوى. ويجمع الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام الآلاف من المؤثرين الرقميين وصناع المحتوى وقادة الصناعة من جميع أنحاء العالم لمناقشة مستقبل التأثير الرقمي وأثره على المجتمع.
تتضمن القمة جلسات رئيسية مع مجموعة من أبرز المبدعين في العالم، بمن في ذلك "مستر بيست"، وسايمون سكويب، وماكس أميني، وفلاد ونيكي، وخالد العامري، والمفتي منك، وياسمين ناصر. وإلى جانب التواصل وبناء المهارات، تعمل القمة كمنصة لاستكشاف كيف يمكن تسخير اقتصاد المبدعين لتحقيق الخير الاجتماعي.
وتركز نسخة هذا العام بشكل خاص على مبادرة "مليار فعل خير"، التي تهدف إلى حشد صناع المحتوى في جميع أنحاء العالم لإلهام مليار فعل خير داخل مجتمعاتهم. وتمثل هذه المبادرة تحولاً في كيفية إشراك المؤثرين - ليس فقط كفنانين أو سفراء للعلامات التجارية، بل كعناصر محفزة لتغيير اجتماعي هادف.