قمة مستقبل القوى العاملة 2026 تعود إلى دبي في 28 أبريل

أحد أكبر تحديات اليوم هو كيف يمكن للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة إعداد موظفيها لمستقبل سريع التغير.
لمواجهة هذا التحدي، تعود قمة مستقبل القوى العاملة في نسختها الثانية في 28 أبريل 2026، في فندق أدرس سكاي فيو، دبي.
يجمع المؤتمر الذي يستمر ليوم كامل كبار القادة وصناع السياسات والمتخصصين في الموارد البشرية لاستكشاف كيفية تطور التكنولوجيا والقيادة واستراتيجيات الأفراد، لمواكبة توقعات مكان العمل المتغيرة.
تنظم القمة من قبل فعاليات كي تي (KT Events) وتحت شعار 'حلول ذكية، قيادة أقوى، تأثير حقيقي'، وتعكس طموح الإمارات العربية المتحدة في البقاء مركزًا عالميًا للمواهب عبر قطاعات تشمل التكنولوجيا والرعاية الصحية والمالية والطاقة المتجددة والتعليم.
ستستقبل القمة كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري الموارد البشرية، والرؤساء التنفيذيين، ومديري العمليات، وقادة الأفراد، والمتخصصين في التطوير التنظيمي. من خلال برنامج منسق بعناية يضم كلمات رئيسية، ومناقشات جماعية، وجلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية، سيكتسب المشاركون رؤى واقعية حول ما يعنيه مستقبل العمل لفرقهم اليوم — وغدًا.
تشمل مجالات التركيز الرئيسية في القمة ما يلي:
مستقبل العمل
تأثير الذكاء الاصطناعي والأتمتة على الوظائف والمهارات
تطوير المهارات وإعادة التأهيل للتوظيف طويل الأمد
القيادة في أماكن العمل الهجينة والموزعة
التوطين وتنمية القوى العاملة الوطنية
تجربة الموظف، الرفاهية، والاحتفاظ بالموظفين
التنوع، الشمول، وتوقعات الجيل القادم من المواهب
سيشارك أكثر من 30 من كبار القادة، وكبار مسؤولي الموارد البشرية، وكبار المسؤولين التنفيذيين، وخبراء الصناعة من قطاعات الحكومة والتكنولوجيا والمالية والرعاية الصحية والتعليم وجهات نظر متعددة القطاعات حول تحول القوى العاملة والقيادة في عالم سريع التغير.
بالإضافة إلى المحتوى القيادي الفكري، ستوفر القمة فرصًا مخصصة للتواصل، مما يمكّن المشاركين من التواصل مع الأقران، وتبادل الأفكار، وبناء علاقات مهنية هادفة.
تعد هذه أيضًا فرصة رائعة للحاضرين للتعاون والتفاعل مع كبار قادة الموارد البشرية والأعمال، والمشاركة في المحادثات حول مستقبل العمل.
يمكن للمؤسسات المهتمة بالحضور أو المشاركة أو الشراكة العثور على مزيد من المعلومات والتسجيل على https://futureworkforcesummit.khaleejtimesevents.com/ أو الاتصال بـ events@khaleejtimes.com للاستفسارات المتعلقة بالرعاية.