قمة مستقبل القوى العاملة 2026 تعود إلى دبي في 28 أبريل

ستستقبل القمة كبار مسؤولي الموارد البشرية، ومديري الموارد البشرية، والرؤساء التنفيذيين، ومديري العمليات، وقادة الأفراد، والمتخصصين في التطوير التنظيمي. من خلال برنامج منسق بعناية يضم كلمات رئيسية، ومناقشات جماعية، وجلسات حوارية، وورش عمل تفاعلية، سيكتسب المشاركون رؤى واقعية حول ما يعنيه مستقبل العمل لفرقهم اليوم — وغدًا.