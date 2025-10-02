قمة "كي تي+ "150 في دبي: احتفال بألمع العقول الشابة ورؤية مستقبلية ملهمة

أكبر. أفضل. أكثر جرأة. أُطلقت فعالية خليج تايمز الرئيسية المقبلة للاحتفال بقائمة KT+150. في 27 نوفمبر، سيستضيف فندق هيليباد فروزن تشيري قمة KT+150، التي تجمع المبتكرين الشباب، وصانعي التغيير، وطموحي المستقبل الذين وصلوا إلى قائمة KT+150 الافتتاحية.

سيقضي ألمع العقول الشابة في الإمارات العربية المتحدة اليوم في التواصل مع الحكام والمرشدين والمستثمرين، حيث تُسلّط القمة الضوء على إنجازاتهم وأفكارهم الحائزة على جوائز. ومع حلول الليل، يستمر الاحتفال بحفلة موسيقية تُقام بعد الحفل، يُحييها مهرجان رولينج ستون الموسيقي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلن تيد كيمب، كبير مسؤولي المحتوى في صحيفة خليج تايمز ، عن ذلك في مجلة شيك نونا يوم الأربعاء، حيث اجتمع صناع قائمة KT+150 معًا لأول مرة.

قال كيمب لمُعدّي القائمة: "ما نريده هو إثبات ما أنجزتموه بالفعل، وما نعتقد بقوة أنكم لم تُنجزوه بعد. أنتم أول من يصل إلى قائمة KT+150، لكنكم لن تكونوا الأخيرين. سنُواصل هذا النهج. سنُطبّقه العام المقبل، وسنُطبّقه في العام الذي يليه، وسنُوسّعه ليشمل دولًا أخرى".

في الأسبوع الماضي، كشفت صحيفة "خليج تايمز" عن قائمتها "KT+150"، وهي قائمة تضم 150 شخصية جريئة ومؤثرة في 15 مجالًا. تغطي القائمة مجالات متنوعة، من التأثير الاجتماعي إلى الغذاء، ومن الذكاء الاصطناعي إلى الرياضات الإلكترونية، ومن العقارات إلى التعليم، وغيرها الكثير. وقد اختارتها اللجنة الاستشارية التحريرية لصحيفة "خليج تايمز" بعناية، واعتمدتها لجنة تحكيم من خبراء بارزين في مجالاتهم، لتمثل هذه القائمة فصلًا فارقًا في حياة هؤلاء الشباب، وتمهد الطريق أيضًا للأجيال القادمة لإطلاق العنان لإمكانياتهم.

قال تشارلز ياردلي، الرئيس التنفيذي لصحيفة خليج تايمز : "أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الإمارات العربية المتحدة عاصمة عالمية للشركات الناشئة. ونحن في خليج تايمز نتفق تمامًا مع هذا الرأي. ونفخر بكوننا جزءًا من هذا الزخم مع KT+150."

ماذا نتوقع في القمة

أوضح ياردلي أن قمة KT+150 ستستضيف نخبة من القادة الملهمين من مختلف القطاعات، وتتناول مواضيع تهم مستقبل المنطقة. وأضاف: "من الأسماء المرموقة والبارزة إلى أصحاب النفوذ من وراء الكواليس، تجمع قمة KT+150 رواد هذه المجتمعات الذين يمهدون الطريق لمستقبلنا".

في ختام قمة KT+150 الافتتاحية، ستتعاون صحيفة خليج تايمز مع رولينج ستون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عرضٍ مميز، يختتم الحدث الرئيسي بمهرجان موسيقي. ستتألق أسماء لامعة في هذا الاحتفال الحصري، متضمنةً عروضًا لا تُنسى.

ويشعر صانعو القوائم بالحماس تجاه القمة، التي يعتبرونها بمثابة تجمع للمخربين.

قال سلمان حسين، الشريك المؤسس لشركة فيوز، وهي شركة ناشئة إماراتية تُحوّل السيارات الكلاسيكية إلى سيارات كهربائية: "يبدو مؤتمر KT+150 حدثًا رائعًا، وأتطلع لحضوره. إنه أكثر من مجرد فعالية للتواصل، بل أعتقد أنه فرصة لبناء شبكة تواصل مستدامة بين رواد مجالاتهم. في ملتقى شيك نونا، تحدثتُ مع شخص يعمل في مجال السيارات ذاتية القيادة، وناقشنا كيفية العمل معه. في المؤتمر، آمل أن ألتقي به وأُعزز علاقاتي به. آمل أن تواصل صحيفة خليج تايمز تنظيم مثل هذه الفعاليات، فهي منصات رائعة."

ترقبوا المزيد. KT+150 في بدايته، وسيزداد حجمه تدريجيًا.