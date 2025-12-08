قمة بريدج: مستقبل الإعلام في مواجهة الذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي تتحول فيه معظم الشركات الإخبارية القديمة إلى الوسائط المتعددة، وتضمين النصوص بالصور، بما في ذلك تنسيقات الصوت والفيديو، وحتى الهجرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال مدير تنفيذي إعلامي في مؤسسة إخبارية عالمية إن ما سيميزها في السنوات الخمس المقبلة هو علامتها التجارية.