قمة بريدج: مستقبل الإعلام في مواجهة الذكاء الاصطناعي

في الوقت الذي تتحول فيه معظم الشركات الإخبارية القديمة إلى الوسائط المتعددة، وتضمين النصوص بالصور، بما في ذلك تنسيقات الصوت والفيديو، وحتى الهجرة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، قال مدير تنفيذي إعلامي في مؤسسة إخبارية عالمية إن ما سيميزها في السنوات الخمس المقبلة هو علامتها التجارية.
وفي حديثه إلى المدراء التنفيذيين للإعلام في قمة "بريدج" الافتتاحية، قال إيرل ج. ويلكنسون، المدير والرئيس التنفيذي للجمعية الدولية للإعلام الإخباري (INMA)، إنه في المشهد الإعلامي الرقمي المتغير باستمرار اليوم، يجب أن يقع التمييز بين الشركات الإخبارية على علامتها التجارية، وليس ما إذا كانت مطبوعة أو رقمية.
وجادل بأن العلامة التجارية هي عامل التمييز في سيل المحتوى المنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي وبين منشئي المحتوى والمؤثرين. وقال: "حكمي هو أننا لسنا بلا علامة تجارية، لكن علاماتنا الإخبارية خالية من الشخصية، وخالية من الرنين العاطفي"، مضيفاً أن القراء يحتاجون إلى شيء يربطهم ويلهمهم.
وقال ويلكنسون، مشيراً إلى محترفي الإعلام: "هناك طرق عديدة يمكنك من خلالها سرد قصتك. سأقدم حجة نهج يحتاجه المستخدم. ما الذي يربطنا؟ ما الذي يلهمنا؟ ما الذي يفاجئنا؟ سيكون له صدى أكبر. فقط افعل ذلك بروح. افعل ذلك بصوت. افعل ذلك بشخصية".
وقال إن التحول الرقمي لا يزال في مرحلة المراهقة، "المحرجة"، مع هجرة الجماهير والمعلنين والمنتجات إلى العالم الرقمي، بينما تحاول وسائل الإعلام التقليدية "التشبث بجلدها"، على حد تعبيره. وفيما يتعلق بالصحافة المطبوعة، أشار ويلكنسون إلى أنها لا تزال قوية، لكنها "تتراجع كالحجر".
وقال ويلكنسون إن استراتيجية العلامة التجارية لوسائل الإعلام الإخبارية لا يمكن بناؤها إلا حول الأشياء التي لن تتغير في السنوات العشر القادمة، وهي علامتها التجارية، وأساس العلامة التجارية، ومسار التكنولوجيا التي تحمل العلامة التجارية. وقال: "الأمر يتعلق بالصحافة. يتعلق بالعلامات التجارية. التحديث يتغير. في جميع أنحاء العالم، ترى هذا التوتر بين إيرادات القراء وإيرادات المعلنين".
تعد قمة "بريدج" حدثاً إعلامياً كبيراً يقام في أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر. وجمع الحدث المديرين التنفيذيين لوسائل الإعلام والمبتكرين والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية فيما وُصف بأنه حدث "الأول من نوعه".
تنظر الجمعية الدولية للإعلام الإخباري (INMA) إلى الجانب التجاري من الصحافة وتقدم رؤى وأفضل الممارسات لشركات الأخبار لزيادة الإيرادات والجمهور. ومؤخراً، أصدرت تقريراً حول كيف تحجب أنظمة سلامة العلامات التجارية بشكل روتيني الإعلانات عن القصص الإخبارية المشروعة، مما يتسبب في نهاية المطاف في خسارة صناعة الأخبار لمليارات الدولارات من الإيرادات.