قمة "بريدج" تسلط الضوء على ظاهرة "صنّاع السياسات الجدد"

عندما دخل صانع محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي يبلغ من العمر 25 عامًا قاعات البرلمان الأوروبي وتحدث، كان ذلك إيذاناً بتحول في السياسة نفسها، من المؤسسات الرسمية إلى التمثيل المباشر. كانت هذه رسالة فيدياس باناجوتو في قمة بريدج في أبوظبي، حيث ناقش ما يحدث "عندما يصبح صانعو المحتوى صانعي سياسات".