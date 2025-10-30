قمة المليار متابع تكشف لجنة التحكيم والمشاركين في برنامج تسريع مشروعات صنّاع المحتوى
أعلنت قمة المليار متابع عن لجنة التحكيم الخاصة ببرنامج تسريع مشروعات صنّاع المحتوى. كما أعلنت أيضًا عن القائمة المختصرة التي تضم واحدًا وعشرين من صنّاع المحتوى ومؤسسي الشركات الناشئة، الذين يمتلكون مجتمعين أكثر من عشرين مليون متابع ومستخدم.
يُعد هذا البرنامج جزءًا من النسخة الثانية لمبادرة مشروعات صنّاع المحتوى، التي تنظمها مؤسسة صنّاع المحتوى الرئيسية، وهي أول مركز من نوعه في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وتندرج ضمن مجموعة فيجينيرز، بالتعاون مع شركة الاستثمار العالمية 500 العالمية.
وأعلنت قمة المليار متابع أيضًا عن فريق المرشدين في البرنامج، الذين سيساعدون المشاركين على اكتساب المهارات والأدوات والدعم الأساسي لتوسيع نطاق مشاريعهم بشكل مستدام، وتمكينهم من بناء الجيل القادم من الشركات الرائدة في الصناعة.
سيتم عرض المشاريع المشاركة خلال الدورة الرابعة من القمة، التي ستقام في الفترة من التاسع إلى الحادي عشر من يناير عام 2026، في أبراج الإمارات ومركز دبي المالي العالمي ومتحف المستقبل، تحت شعار "المحتوى من أجل الخير".
وسيتلقى صنّاع المحتوى والشركات الإبداعية الناشئة الذين تختار لجنة التحكيم عروضهم فرصًا استثمارية وتمويلًا يصل إلى خمسين مليون درهم من المستثمرين في صناعة المحتوى لتوسيع مشاريعهم.
لجنة التحكيم
تتألف لجنة التحكيم من خبراء ومستثمرين بارزين مكلفين بتقييم طلبات التقديم.
تشمل اللجنة:
جوناثان لابين، المستثمر المعروف والمدير الإداري السابق في شركة ميتا بخبرة تتجاوز عشرين عامًا.
ميغان لايتكاب، شريكة في إحدى صناديق الاستثمار وخبيرة مالية عملت سابقًا في مؤسسات مصرفية عالمية.
سكوت فان دن بيرغ، مؤسس شركة استثمارية ومدير برامج ناجحة مع صنّاع محتوى عالميين.
المرشدون
يضم فريق المرشدين:
سورا لي، مؤسسة وخبيرة تسويق تتمتع بخبرة خمسة عشر عامًا في قيادة فرق العمل في شركات عالمية متخصصة في الإعلام الرقمي، ومعروفة في مجالات النمو والشراكات وتحقيق الدخل.
جياكومو بوجيالي، متخصص في تطوير المنتجات وبناء المشروعات ومرشد بخبرة تزيد على سبع سنوات في تدريب الشركات الناشئة ومساعدتها على تحقيق توافق المنتج مع السوق.
جوناثان تانيموري، مستثمر رأسمالي يتمتع بخبرة تتجاوز عشرين عامًا في مجالات التقنية المالية وتقنيات البلوك تشين والويب، يقدم المشورة للمؤسسين حول التمويل واستراتيجيات النمو.
برايان لي، مؤسس شركة إنتاج رقمي استحوذت عليها إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى، وخبير في بناء وتوسيع أعمال صنّاع المحتوى.
الوضع العالمي
قالت علياء الحمادي، نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات والرئيس التنفيذي للقمة: "إن الاستجابة الواسعة لبرنامج تسريع مشروعات صنّاع المحتوى تعكس نجاح القمة ومكانتها كمحور عالمي للإبداع وريادة الأعمال في هذا القطاع الواعد، وتعزز مكانة الإمارات كعاصمة عالمية للاقتصادين الإبداعي والرقمي".
وأضافت الحمادي: "من خلال البرنامج، تمكّن شراكتنا الاستراتيجية مع شركة خمسمئة العالمية الجيل القادم من صنّاع المحتوى والشركات الواعدة، إذ نزوّدهم بالأدوات والتمويل والبيئة الداعمة لتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات".
القائمة المختصرة
تضم القائمة المختصرة واحدًا وعشرين من صنّاع المحتوى ومؤسسي الشركات الناشئة، من بينهم:
أنخيل سانتانا، مؤسس منصة تحوّل تحديات صنّاع المحتوى إلى تجارب ألعاب تفاعلية قابلة للربح.
إسراء صالح، مؤسسة منصة تنتج محتوى عربيًا للأطفال وتربط اللغة بالثقافة والجغرافيا والتاريخ.
عمر فاروق، صانع محتوى يعمل على تطوير منصة تساعد المبدعين العرب على تعلم سرد القصص باحترافية من خلال دورات يقدمها مؤثرون واقعيون.
شاويك، مركز يجمع بين السينما والذكاء الاصطناعي، يتيح للمبدعين إنتاج أفلام باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، أنشأه المقدم المعروف جيريمي أنجلييه.
عبد الله العويس، مؤسس منصة تربط بين العلامات التجارية وصنّاع المحتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم حملات تسويقية مبتكرة.
احتضان المشاريع
حظي البرنامج بإقبال واسع من صنّاع المحتوى والشركات الناشئة.
من بين 1131 طلبًا تم تقديمها، استوفت ستمئة وتسعة فقط جميع معايير المشاركة، من بينهم ثلاثمئة وسبعة وأربعون من صنّاع المحتوى ومئتان واثنتان وستون شركة ناشئة تمثل أكثر من سبعين دولة.
قامت لجنة من خبراء المال والإعلام الرقمي بتقييم الطلبات المؤهلة بناءً على معايير تشمل الابتكار والإبداع، التأثير الاقتصادي والاجتماعي، جودة التنفيذ، الإمكانات التسويقية، التخطيط والربحية، والقدرة على التوسع والجاذبية الاستثمارية.
يهدف البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات والأدوات والدعم اللازم لتوسيع نطاق أعمالهم بطريقة مستدامة، كما يمنحهم الخبرة والتوجيه وفرص التواصل لبناء جيل جديد من الشركات الريادية.
سيشارك المتأهلون في برنامج تدريبي مكثف مدته عشرة أسابيع يجمع بين خبرات شركة خمسمئة العالمية في دعم الشركات الناشئة وشبكتها الداعمة للاقتصاد الإبداعي.
يجسّد البرنامج التزام الشركة العالمية بتسخير خبرتها في رأس المال الاستثماري وتمكين صنّاع المحتوى من تحويل أفكارهم إلى مشاريع مؤثرة تسهم في تطوير الإبداع والابتكار حول العالم.