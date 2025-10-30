قمة المليار متابع تكشف لجنة التحكيم والمشاركين في برنامج تسريع مشروعات صنّاع المحتوى

يُعد هذا البرنامج جزءًا من النسخة الثانية لمبادرة مشروعات صنّاع المحتوى، التي تنظمها مؤسسة صنّاع المحتوى الرئيسية، وهي أول مركز من نوعه في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وتندرج ضمن مجموعة فيجينيرز، بالتعاون مع شركة الاستثمار العالمية 500 العالمية.