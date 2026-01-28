قمة "أبوظبي - موسكو".. رئيس الدولة يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غداً

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة زيارة رسمية إلى روسيا في 29 يناير 2026، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال لقائه مع بوتين، سيستكشف سموه فرص تعزيز العلاقات مع موسكو، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.

وستغطي المحادثات أيضاً القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.