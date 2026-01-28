الإمارات

قمة "أبوظبي - موسكو".. رئيس الدولة يبدأ زيارة رسمية إلى روسيا غداً

استضافت الإمارات جولة محادثات رفيعة المستوى بين مسؤولين روس وأوكرانيين وأمريكيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا
محمد بن زايد

محمد بن زايد

ياسمين حسين
تاريخ النشر

يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة زيارة رسمية إلى روسيا في 29 يناير 2026، يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال لقائه مع بوتين، سيستكشف سموه فرص تعزيز العلاقات مع موسكو، لا سيما فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة.

وستغطي المحادثات أيضاً القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ابقَ على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

في 23 و 24 يناير، استضافت الإمارات جولة رفيعة المستوى من المحادثات الثلاثية بين مسؤولين روس وأوكرانيين وأمريكيين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

حققت المحادثات بعض التقدم، ومن المقرر أن تستضيف أبوظبي جولة أخرى من الاجتماعات يوم الأحد، 1 فبراير.

رئيس الإمارات يلتقي رؤساء الوفود في المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وزارة الخارجية الإماراتية تقول إن المحادثات الأمريكية والروسية والأوكرانية بدأت في أبوظبي أوكرانيا تقول إن محادثات أبوظبي مع روسيا كانت بناءة؛ الجولة القادمة في 1 فبراير

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com